Сахалинец стал победителем Всероссийского первенства РФСО «Локомотив» по вольной борьбе

В Брянск приехали сильнейшие юниоры со всей страны в возрасте до 21 года

Брянск стал местом проведения Всероссийского первенства РФСО «Локомотив» по вольной борьбе. В старинный русский город приехали сильнейшие юниоры со всей страны в возрасте не старше 21 года.

Блестяще выступил на этих состязаниях мастер спорта из Южно-Сахалинска Андрей Тефанов. Выступая в весовой категории до 84 кг, он второй год подряд завоевал золотую медаль!

- В финале Андрей нанес поражение Арсену Абдурашидову из Брянска, - пояснил тренер островного борца Александр Ваулин.

На пьедестал почета поднялись еще пять спортсменов, тренирующих под руководством этого специалиста.

Кандидат в мастера спорта Владимир Буянтуев занял второе место в категории до 60 кг. Его победное шествие в финале остановил член сборной команды России из Орла. Также второе место в активе кандидата в мастера спорта Андрея Ли (до 96 кг).

Бронзовыми призерами первенства стали кандидат в мастера спорта Александр Шеварев (до 66 кг), Хамитхон Гиёсов (до 55 кг) и Антон Кривоносенко (до 84 кг).

- Андрей Тефанов, как победитель турнира, завоевал путевку на первенство страны среди юниоров, которое пройдет в апреле во Владикавказе. На нем будет проходить отбор в сборную страны для участия в юниорских первенствах Европы и мира, - подытожил Александр Ваулин.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.