Сахалинец стал победителем турнира по тхэквондо в Турции

В Анталье стартовал престижный международный турнир по тхэквондо «Turkish open – 2017». Накануне на татами вышел учащийся СОШ № 26 Южно-Сахалинска Роман Ильин, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

- Роман выступал в весовой категории до 48 кг среди юниоров 15 – 17 лет, - пояснил старший тренер сборной команды Сахалинской области Денис Ким.

В первом раунде сахалинец нанес поражение спортсмену из Турции (16:12). Затем Роман Ильин доказал свое превосходство над еще одним тхэквондистом из этой страны (12:5) и представителем Саудовской Аравии (11:7). В полуфинале островитянин оказался сильнее казахстанского спортсмена (18:8), а в финале уверенно пробил защиту тхэквондиста из Турции (22:11).

- Роман Ильин не только завоевал золотую медаль, но и выполнил норматив на присвоение звания «Мастер спорта России», - порадовался за своего ученика Денис Ким.