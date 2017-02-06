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Сахалинец стал победителем турнира по тхэквондо в Турции

Сахалинец стал победителем турнира по тхэквондо в Турции

Роман Ильин также выполнил норматив на звание мастера спорта России

В Анталье стартовал престижный международный турнир по тхэквондо «Turkish open – 2017». Накануне на татами вышел учащийся СОШ № 26 Южно-Сахалинска Роман Ильин, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

- Роман выступал в весовой категории до 48 кг среди юниоров 15 – 17 лет, - пояснил старший тренер сборной команды Сахалинской области Денис Ким.

В первом раунде сахалинец нанес поражение спортсмену из Турции (16:12). Затем Роман Ильин доказал свое превосходство над еще одним тхэквондистом из этой страны (12:5) и представителем Саудовской Аравии (11:7). В полуфинале островитянин оказался сильнее казахстанского спортсмена (18:8), а в финале уверенно пробил защиту тхэквондиста из Турции (22:11).

- Роман Ильин не только завоевал золотую медаль, но и выполнил норматив на присвоение звания «Мастер спорта России», - порадовался за своего ученика Денис Ким.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:25 +3
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Комментарии
багз-банни
Написано сегодня, в 20:08
Круто!Молодец!
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