Сахалинец стал победителем Кубка России по тяжелой атлетике

В Зеленодольске, республике Татарстан в эти дни проходит Кубок России по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Островную команду представляют мастер спорта международного класса, двукратный серебряный призер чемпионата Европы Максим Шейко, мастер спорта, обладатель Кубка России 2016 в супер тяжелом весе Олег Агейчик.

Максим Шейко использовав все шесть подходов в сумме набрал 407 кг. Островного спортсмену удалось оставить позади именитого соперника заслуженного мастера спорта России, рекордсмена Мира - Давида Беджаняна. Таким образом, Максим стал обладателем Кубка России по тяжелой атлетике.

Напомним, также на соревнования отправились и сахалинские спортсменки. Ляйсан Махяинова заняла третье место чемпионата. На четвертой строчке турнирной таблицы – Яна Григорьева.