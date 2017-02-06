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Сахалинец стал победителем Кубка России по тяжелой атлетике

Сахалинец стал победителем Кубка России по тяжелой атлетике

Максим Шейко в сумме шести подходов набрал 407 кг

В Зеленодольске, республике Татарстан в эти дни проходит Кубок России по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Островную команду представляют мастер спорта международного класса, двукратный серебряный призер чемпионата Европы Максим Шейко, мастер спорта, обладатель Кубка России 2016 в супер тяжелом весе Олег Агейчик.

Максим Шейко использовав все шесть подходов в сумме набрал 407 кг. Островного спортсмену удалось оставить позади именитого соперника заслуженного мастера спорта России, рекордсмена Мира - Давида Беджаняна. Таким образом, Максим стал обладателем Кубка России по тяжелой атлетике.

Напомним, также на соревнования отправились и сахалинские спортсменки. Ляйсан Махяинова заняла третье место чемпионата. На четвертой строчке турнирной таблицы – Яна Григорьева.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:19 +2
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Написано сегодня, в 12:19
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