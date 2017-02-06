Около 250 сахалинских каратистов встретились на татами областных соревнований

Региональные соревнования по каратэ WKF состоялись в минувшие выходные в СДЮСШОР восточных видов единоборств. В соревнованиях, приуроченных ко Дню защитника Отечества, приняли участие 250 спортсменов.

На церемонии открытия присутствовали: заместитель министра спорта и молодежной политики Сахалинской области Сергей Буренков, основатель тхэквондо в Сахалинской области Николай Мин, ветераны Великой Отечественной войны, участники боев за освобождение южного Сахалина, ветераны трудового фронта Вячеслав Гаврилов, Владимир Сичкарь, Антонина Мурая и Зоя Афанасенко.

Первыми на татами вышли самые маленькие спортсмены. Каратисты в возрасте до 9 лет разыграли 14 комплектов медалей в рамках областного турнира «Навстречу Победе».

Поединки спортсменов старшего возраста стартовали во второй половине дня. Среди спортсменов от 10 до 17 лет было разыграно 25 комплектов наград.

В общекомандном зачете победу одержала сборная Южно-Сахалинска. На втором месте ребята из Южно-Курильска, замыкает тройку призеров холмские каратисты.

Победителями в своих возрастных и весовых категориях стали: Сулейманова Сафина, Попов Святослав, Главнова Валерия, Шмидт Вячеслав, Мандрыгин Иван, Джулакян Александр, Жукова Вероника, Адатова Айдынай, Комличенко Даниил, Ким Вадим, Ро Евгений, Харлов Максим, Ли Ю Ми, Загудаев Виктор, Миранкова Анна, Волков Илья, Рыжова Дарья, Ерофеев Вадим, Мингалимова Ксения, Мануйленко Ангелина, Краснопольская Анна, Ерышев Даниил, Сошников Максим, Глухов Сергей, Бушуев Кирилл, Наметкина Инесса, Данилова София, Пе Тэ Ель, Волков Илья, Фурман Иван, Чон Артур, Рзаев Роял, Мещанинцева Виктория, Мухаматжонов Аббос, Алексеев Григорий.