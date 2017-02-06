Холмские самбисты прошли отбор на первенство Сахалинской области

В Холмске в спортивном клубе «Отвага» состоялось первенство портового города по самбо среди юношей 2002-2004 г.р., 2005 г.р. и младше. В соревнованиях приняли участие воспитанники отделения самбо ДЮСШ Холмского района, СК «Отвага» (руководитель – Алексей Антонов) и СК «Витязь» (руководитель – Игорь Пак.) Оспорить звание сильнейших на ковер вышли 68 спортсменов, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

Для многих мальчишек выступления на этих соревнованиях стали дебютными. Но, не смотря на это, практически все справились с сильным волнением и показали достойную борьбу. Для спортсменов старшей возрастной группы данные старты стали отборочными на предстоящее первенство Сахалинской области среди юношей 2001-2003 г.р., которое пройдет в начале марта в Корсакове.

Отметим, что с внедрением Всероссийского образовательного проекта «Самбо в школы», который успешно реализуют тренеры Игорь Пак и Вячеслав Паус в селах Костромское и Пионеры, при поддержке директоров муниципальных школ и Федерации самбо Сахалинской области, число занимающихся самбо детей в Холмском районе заметно возросло. Познакомившись с основами самозащиты без оружия на уроках физкультуры, школьники охотно идут после уроков в специализированн ый зал самбо, где уже на более профессиональной основе продолжают изучать этот уникальный вид русской национальной борьбы, как спортивного, так и его боевого раздела.

Лучшие из лучших:

2005 г.р. и младше

в/к 23 кг - Даниил Ким (С/К Отвага);

в/к 26кг - Кирилл Ю (С/К Отвага);

в/к 29кг - Адам Гайрабеков (С/К Витязь);

в/к 32кг - Родион Башкайкин (С/К Витязь);

в/к 35 кг - Марк Строчков (С/К Отвага);

в/к 38кг – Ярослав Никитин (С/К Витязь);

в/к 42 кг - Данил Михеев (С/К Отвага);

в/к 46кг - Артем Токарев (С/К Отвага);

2002-2004г.р.