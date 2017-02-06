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Дюжина команд вышла на старт первенства Сахалинской области по волейболу

Дюжина команд вышла на старт первенства Сахалинской области по волейболу

Игры пройдут 13 и 14 февраля

В Южно-Сахалинске стартовало первенство области по волейболу среди юношей и девушек 2003 – 2004 г.р. Игры проходят в спортивном комплексе ГБУ СО «ВЦ «Сахалин», а в борьбу за титул победителя вступила дюжина команд, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона. 

На церемонии открытия юные волейболисты получили комплекты игровой формы и сладкие призы. 

- В турнире юношей заявлены четыре команды, представляющие Южно-Сахалинск и село Ясное. Они определят победителя по круговой системе. А у девушек восемь команд сначала сыграют в подгруппах, а затем пройдут полуфиналы и матчи за первое и третье место, - пояснил главный судья соревнований Виталий Сон.

Расписание игр на 13 февраля:

  • 12:30. 1 площадка. Углегорск – «Звезда».
  • 12:30. 2 площадка. Тымовское – ВЦ.
  • 12:30. 3 площадка. ВЦ-3 – Ясное.

Расписание игр на 14 февраля:

  • 12:00. 1 площадка. «Звезда» - ВЦ (Углегорск).
  • 12:00. 2 площадка. ВЦ-2 – Анива.
  • 12:00. 3 площадка. Ясное – ВЦ-2.
  • 13:15. 1 площадка. ВЦ-3 – Углегорск.
  • 13:15. 2 площадка. ВЦ – Тымовское.
  • 13:15. 3 площадка. ВЦ-1 – ВЦ-2.
  • 14:30. 1 площадка. Углегорск – ВЦ (Углегорск).
  • 14:30. 2 площадка. Тымовское – Анива.
  • 15:45. 1 площадка. «Звезда» - ВЦ.
  • 15:45. 2 площадка. ВЦ-2 – ВЦ-1.
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:50 +1
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