Дюжина команд вышла на старт первенства Сахалинской области по волейболу
Игры пройдут 13 и 14 февраля
В Южно-Сахалинске стартовало первенство области по волейболу среди юношей и девушек 2003 – 2004 г.р. Игры проходят в спортивном комплексе ГБУ СО «ВЦ «Сахалин», а в борьбу за титул победителя вступила дюжина команд, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.
На церемонии открытия юные волейболисты получили комплекты игровой формы и сладкие призы.
- В турнире юношей заявлены четыре команды, представляющие Южно-Сахалинск и село Ясное. Они определят победителя по круговой системе. А у девушек восемь команд сначала сыграют в подгруппах, а затем пройдут полуфиналы и матчи за первое и третье место, - пояснил главный судья соревнований Виталий Сон.
Расписание игр на 13 февраля:
- 12:30. 1 площадка. Углегорск – «Звезда».
- 12:30. 2 площадка. Тымовское – ВЦ.
- 12:30. 3 площадка. ВЦ-3 – Ясное.
Расписание игр на 14 февраля:
- 12:00. 1 площадка. «Звезда» - ВЦ (Углегорск).
- 12:00. 2 площадка. ВЦ-2 – Анива.
- 12:00. 3 площадка. Ясное – ВЦ-2.
- 13:15. 1 площадка. ВЦ-3 – Углегорск.
- 13:15. 2 площадка. ВЦ – Тымовское.
- 13:15. 3 площадка. ВЦ-1 – ВЦ-2.
- 14:30. 1 площадка. Углегорск – ВЦ (Углегорск).
- 14:30. 2 площадка. Тымовское – Анива.
- 15:45. 1 площадка. «Звезда» - ВЦ.
- 15:45. 2 площадка. ВЦ-2 – ВЦ-1.