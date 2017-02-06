Дюжина команд вышла на старт первенства Сахалинской области по волейболу

В Южно-Сахалинске стартовало первенство области по волейболу среди юношей и девушек 2003 – 2004 г.р. Игры проходят в спортивном комплексе ГБУ СО «ВЦ «Сахалин», а в борьбу за титул победителя вступила дюжина команд, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

На церемонии открытия юные волейболисты получили комплекты игровой формы и сладкие призы.

- В турнире юношей заявлены четыре команды, представляющие Южно-Сахалинск и село Ясное. Они определят победителя по круговой системе. А у девушек восемь команд сначала сыграют в подгруппах, а затем пройдут полуфиналы и матчи за первое и третье место, - пояснил главный судья соревнований Виталий Сон.

Расписание игр на 13 февраля:

12:30. 1 площадка. Углегорск – «Звезда».

12:30. 2 площадка. Тымовское – ВЦ.

12:30. 3 площадка. ВЦ-3 – Ясное.

Расписание игр на 14 февраля: