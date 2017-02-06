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Волейболистки "Сахалина" одержали победу над "Метаром"

Волейболистки "Сахалина" одержали победу над "Метаром"

Эта победа позволила островитянкам выйти на восьмое место в турнирной таблице Суперлиги 2016

Волейболистки ПСК "Сахалин" одержали победу в трех партиях над челябинским "Метаром". Но, не смотря на кажущуюся легкость, добыть ее оказалось не так просто. На старте гостьи не позволили соперницам быстро уйти в отрыв. Они цеплялись за каждое очко и в итоге технический перерыв начался, когда на табло горели 8:7 в их пользу. Ко второй паузе они увеличили свое превосходство еще больше, а под занавес партии и вовсе повели 22:15. На сахалинских трибунах воцарилось легкое уныние, в то время, как челябинки на кураже неслись к первой выигранной партии.

Однако их планам было не суждено сбыться. На подаче Олеси Шаравской сахалинки счет сократили до минимума. Тем не менее, челябинки первыми добрались до сетбола, но набрать последнее очко не смогли. Островные волейболистки проявили недюжий характер и вырвали победу в первом сете, 27:25.

Вторая партия прошла под полным контролем хозяек площадки. Они лишь в начале позволили волейболисткам "Метара" обозначить борьбу. В дальнейшем, памятуя о первой партии, они уверенно контролировали ход встречи и взяли верх, 25:19.

В третьем сете начало для гостей получилось провальным. Игроки "Сахалина" довольно легко добились преимущества в 11 очков. И лишь когда на табло горели 13:2, сахалинки позволили себе немного расслабиться и стали играть, что называется, по счету. В итоге третья партия также завершилась со счетом, 25:19. А вторая к ряду победа в трех партиях позволила девушкам островной команды выйти на восьмое место в турнирной таблице, сообщает пресс-служба ПСК "Сахалин".

 

Автор: Лиза Ре, вчера, в 21:11 +3
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Комментарии
Online
Сергей Маслаков Online
Написано вчера, в 21:23 Отредактированно вчера, в 21:28
Отличная была игра! Девчонки - умницы. В первом сете многие с пессимизмом наблюдали за игрой и обсуждали что наши не смогут вытянуть. А тут на тебе, в сухую разделали))
Единственное, что огорчило - смена зала. Всё-таки волейбольный центр не рассчитан на такое количество желающих посмотреть на игру в живую. А еще всего одна дверь для выхода людей. Неужели было сложно вторую открыть? Давка получилась ужасная (( Да и про смену зала узнали, приехав в "Кристалл" (от охранника), тоже промашка организаторов. Если бы не охрана, то даже и не знали бы, куда ехать смотреть игру.
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+4
Добрый человек
Написано вчера, в 22:12
Первая партия была просто валидольная....и вообще игра зрелищная....давно так дух не захватывало...Янке канеш все дружно аплодировали,хоть и соперница теперь,но умничка,тянула Метар.
С победой девчёнки!!!
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