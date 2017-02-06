Волейболистки "Сахалина" одержали победу над "Метаром"

Волейболистки ПСК "Сахалин" одержали победу в трех партиях над челябинским "Метаром". Но, не смотря на кажущуюся легкость, добыть ее оказалось не так просто. На старте гостьи не позволили соперницам быстро уйти в отрыв. Они цеплялись за каждое очко и в итоге технический перерыв начался, когда на табло горели 8:7 в их пользу. Ко второй паузе они увеличили свое превосходство еще больше, а под занавес партии и вовсе повели 22:15. На сахалинских трибунах воцарилось легкое уныние, в то время, как челябинки на кураже неслись к первой выигранной партии.

Однако их планам было не суждено сбыться. На подаче Олеси Шаравской сахалинки счет сократили до минимума. Тем не менее, челябинки первыми добрались до сетбола, но набрать последнее очко не смогли. Островные волейболистки проявили недюжий характер и вырвали победу в первом сете, 27:25.

Вторая партия прошла под полным контролем хозяек площадки. Они лишь в начале позволили волейболисткам "Метара" обозначить борьбу. В дальнейшем, памятуя о первой партии, они уверенно контролировали ход встречи и взяли верх, 25:19.

В третьем сете начало для гостей получилось провальным. Игроки "Сахалина" довольно легко добились преимущества в 11 очков. И лишь когда на табло горели 13:2, сахалинки позволили себе немного расслабиться и стали играть, что называется, по счету. В итоге третья партия также завершилась со счетом, 25:19. А вторая к ряду победа в трех партиях позволила девушкам островной команды выйти на восьмое место в турнирной таблице, сообщает пресс-служба ПСК "Сахалин".