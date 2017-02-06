Сахалинцы завоевали четыре медали турнира по вольной борьбе во Владивостоке

Участие в соревнованиях принимали около 200 спортсменов со всего Дальнего Востока

Во Владивостоке прошел юношеский турнир по вольной борьбе, посвященный памяти тренеров-препода вателей, мастеров спорта Анатолия Афанасьевича Мергинева и Виктора Иосифовича Скаскевича. На ковер вышли около 200 борцов из всех регионов Дальнего Востока, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

– Победители и призеры были определены в двух возрастных группах: 2002 – 2004 и 2005 -2007 г.р., - пояснил судья международной категории Руслан Мухаметдинов (Благовещенск).

Островные «вольники» завоевали на этих состязаниях четыре награды и специальный приз.

- В старшей возрастной группе второе место занял Родион Шаповалов из Шахтерска, выступавший в весовой категории до 42 кг. Его схватка в финале с победителем первенства Якутии Егором Явлинским стала украшением турнира. Сахалинец проиграл в очень упорной борьбе со счетом 10:12. Он стал серебряным призером и обладателем приза «За волю к победе», - рассказал старший тренер сборной команды Сахалинской области Александр Ваулин.

В младшей возрастной группе серебряная награда в активе Хайрандеша Шермадова из Шахтерска (до 38 кг), а его земляк Никита Агеев (до 69 кг) и Захар Василюк из Южно-Сахалинска (до 24 кг) завоевали бронзовые медали.

Добавим, что призеров дальневосточного турнира подготовили тренеры Батраз Кундухов (Южно-Сахалинск) и Вячеслав Нефедов (Шахтерск).