новости
новости
Регистрация
Сахалинцы завоевали четыре медали турнира по вольной борьбе во Владивостоке

Сахалинцы завоевали четыре медали турнира по вольной борьбе во Владивостоке

Участие в соревнованиях принимали около 200 спортсменов со всего Дальнего Востока

Во Владивостоке прошел юношеский турнир по вольной борьбе, посвященный памяти тренеров-преподавателей, мастеров спорта Анатолия Афанасьевича Мергинева и Виктора Иосифовича Скаскевича. На ковер вышли около 200 борцов из всех регионов Дальнего Востока, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области. 

– Победители и призеры были определены в двух возрастных группах: 2002 – 2004 и 2005 -2007 г.р., - пояснил судья международной категории Руслан Мухаметдинов (Благовещенск).

Островные «вольники» завоевали на этих состязаниях четыре награды и специальный приз.

- В старшей возрастной группе второе место занял Родион Шаповалов из Шахтерска, выступавший в весовой категории до 42 кг. Его схватка в финале с победителем первенства Якутии Егором Явлинским стала украшением турнира. Сахалинец проиграл в очень упорной борьбе со счетом 10:12. Он стал серебряным призером и обладателем приза «За волю к победе», - рассказал старший тренер сборной команды Сахалинской области Александр Ваулин.

В младшей возрастной группе серебряная награда в активе Хайрандеша Шермадова из Шахтерска (до 38 кг), а его земляк Никита Агеев (до 69 кг) и Захар Василюк из Южно-Сахалинска (до 24 кг) завоевали бронзовые медали.

Добавим, что призеров дальневосточного турнира подготовили тренеры Батраз Кундухов (Южно-Сахалинск) и Вячеслав Нефедов (Шахтерск).

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:21 0
Другие статьи по темам
Место
Владивосток
Прочее
вольная борьбаСахалинская область
Популярное на ASTV
Дорогу в Долинске усыпали свежей навагой
Дорогу в Долинске усыпали свежей навагой
Четыре человека пострадали в результате столкновения бензовоза и внедорожника на трассе Южно-Сахалинск-Долинск
Четыре человека пострадали в результате столкновения бензовоза и внедорожника на трассе Южно-Сахалинск-Долинск
В Южно-Сахалинске ссора из-за ремонта машины закончилась убийством
В Южно-Сахалинске ссора из-за ремонта машины закончилась убийством
Бродячие собаки набросились на ребенка на Курилах
Бродячие собаки набросились на ребенка на Курилах

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Очередная лавина сошла на автомобиль в Южно-Сахалинске
Очередная лавина сошла на автомобиль в Южно-Сахалинске
Житель Быкова убил свою жену, потому что та не убралась в доме
Житель Быкова убил свою жену, потому что та не убралась в доме
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru