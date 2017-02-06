новости
новости
Регистрация
Сахалинка завоевала бронзу Кубка России по тяжелой атлетике

Сахалинка завоевала бронзу Кубка России по тяжелой атлетике

Еще одна островитянка заняла четвертую строчку турнирной таблицы соревнований

В Зеленодольске, где проходит Кубок России по тяжелой атлетике, завершились состязания женщин. Внимание островных любителей спорта было приковано к весовой категории до 75 кг, где выступали мастера спорта международного класса из Холмска Ляйсан Махиянова и Яна Григорьева, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Всего в этом весе было заявлено одиннадцать спортсменок, среди которых пять МСМК, столько же мастеров спорта и одна кандидат в мастера.

Набрав в сумме двоеборья 220 кг, Ляйсан Махяинова заняла третье место. Ее результат в рывке 100 кг, в толчке – 120 кг.

На четвертой строчке турнирной таблицы – Яна Григорьева. В рывке она показала результат 99 кг, а в толчке – 117 кг. В двух попытках холмчанка пыталась толкнуть 120 кг, но, к сожалению, безуспешно.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:01 +2
Другие статьи по темам
Место
Зеленодольск
Прочее
Сахалинская областьтяжелая атлетика
Популярное на ASTV
Дорогу в Долинске усыпали свежей навагой
Дорогу в Долинске усыпали свежей навагой
Четыре человека пострадали в результате столкновения бензовоза и внедорожника на трассе Южно-Сахалинск-Долинск
Четыре человека пострадали в результате столкновения бензовоза и внедорожника на трассе Южно-Сахалинск-Долинск
Все спецслужбы города съехались к пиццерии в Южно-Сахалинске
Все спецслужбы города съехались к пиццерии в Южно-Сахалинске
Снег и лед обрушились на покупателей с крыши торгового центра в Южно-Сахалинске
Снег и лед обрушились на покупателей с крыши торгового центра в Южно-Сахалинске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
В фермерском хозяйстве в Анивском районе сгорел цех
В фермерском хозяйстве в Анивском районе сгорел цех
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru