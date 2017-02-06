Сахалинка завоевала бронзу Кубка России по тяжелой атлетике
Еще одна островитянка заняла четвертую строчку турнирной таблицы соревнований
В Зеленодольске, где проходит Кубок России по тяжелой атлетике, завершились состязания женщин. Внимание островных любителей спорта было приковано к весовой категории до 75 кг, где выступали мастера спорта международного класса из Холмска Ляйсан Махиянова и Яна Григорьева, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Всего в этом весе было заявлено одиннадцать спортсменок, среди которых пять МСМК, столько же мастеров спорта и одна кандидат в мастера.
Набрав в сумме двоеборья 220 кг, Ляйсан Махяинова заняла третье место. Ее результат в рывке 100 кг, в толчке – 120 кг.
На четвертой строчке турнирной таблицы – Яна Григорьева. В рывке она показала результат 99 кг, а в толчке – 117 кг. В двух попытках холмчанка пыталась толкнуть 120 кг, но, к сожалению, безуспешно.