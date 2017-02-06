Сахалин дал старт самой массовой лыжной гонке в России

Сахалин в субботу первым в стране принял самую массовую всероссийскую гонку, которая проводится в этом году уже в 35 раз. Участвовало в ней рекордное количество любителей лыж - около 6 тысяч сахалинцев и курильчан из всех районов области. Наиболее многочисленный старт традиционно был дан в селе Троицком Анивского городского округа.



Здесь на лыжню одновременно вышли 3 тысячи человек. На месте соревнований организаторы оборудовали удобную парковку для владельцев личного транспорта. Лыжникам было предложено добраться



до Троицкого и на бесплатных автобусах. Утром несколько спецрейсов доставили участников «Лыжни России» из областного центра. Помимо хозяев-анивчан и южносахалинцев в списках претендентов на медали всероссийской гонки в Троицком оказались жители еще 5 сахалинских районов: Невельского, Корсаковского, Долинского, Макаровского и

Томаринского.



Единственным условием для всех стало наличие медицинской справки. Желающим участвовать в сахалинском этапе «Лыжни России» в этом году не требовалось даже личного снаряжения. В Троицком открыли бесплатные прокаты спортивного инвентаря. Возможно, именно поэтому организаторы регистрировали участников вплоть до самого начала гонки.



- Количество желающих попробовать свои силы неуклонно растет, - констатировал главный судья соревнований Андрей Саулей. – Поэтому ежегодно в преддверии гонки просим федеральное министерство спорта выделять на Сахалинскую область все большее количество номеров для лыжников. Чтобы всем хватило.



Нынешние 3 тысячи участников – абсолютный рекорд массовости для главной сахалинской площадки «Лыжни России». Главная ее особенность -



на трассах различной сложности и протяженности встретились представители всех возрастных и социальных групп: воспитанники детских



садов и школьники, студенты и бизнесмены, военные и пенсионеры, работники бюджетной сферы и гражданские служащие.



- Сахалин первым в стране открывает «Лыжню России». От нас спортивная волна постепенно дойдет до Калининграда. В отличие от других регионов страны к традиционным для гонки дистанциям 5 и 10 километров в



этом году мы добавили еще две: 200 метров и 2 километра – для дошкольников и младшеклассников. Несколько видоизменена и трасса:



убраны сложные спуски и подъемы, преодолеть под силу которые ранее были способны лишь профессионалы. Сделано это для того, чтобы пригласить к участию в большом спортивном празднике как можно большее



количество любителей лыж. И сегодня это удалось – гонка объединила и молодежь, и людей старшего возраста, - отметил губернатор Сахалина Олег



Кожемяко, который вышел на лыжню вместе с другими участниками и преодолел 10-километровую дистанцию.



- Такие старты очень нужны Сахалину, они буквально заряжают энергией, со временем превращая зрителей в непосредственных участников соревнований. Уверена, многие из сегодняшних болельщиков вскоре встанут на лыжи, как это сделала я 10 лет назад, однажды увидев подобную гонку уже в зрелом возрасте, - поделилась на финише впечатлениями от забега южносахалинка Наталья Львова.



Ее настрой поддержали и другие участники, окончившие гонку. Сергей Волков - лыжник с большим стажем из Троицкого за медали не боролся – на трассе сопровождал и поддерживал 9-летнюю дочь Людмилу на 2-километровой дистанции.



- Уже четвертый год подряд участвуем вместе в данных соревнованиях – для нашей семьи это стало традицией. Убежден, что к здоровому образу жизни надо приучать с самого раннего детства, на личном примере



демонстрируя приверженность к здоровому образу жизни, - сказал Сергей Волков.



Быстрее всех дистанцию 10 километров у мужчин преодолел мастер спорта и член сахалинской сборной по лыжным гонкам Никита Хаян. Лучшее время на женской дистанции 5 километров показала Дарья Шацких –кандидат в мастера спорта.



Впрочем, для большинства лыжников главным смыслом участия в гонке, по их словам, стала все же не победа, а испытание себя. В числе таких участников, получивших возможность опробовать силы, оказалась Елена



Столярова, председатель Городской Думы Южно-Сахалинска и заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия».



- На «Лыжне России» - во второй раз, сегодня преодолела 5-километровую дистанцию. Считаю, что чиновники должны личным примером укреплять спортивные традиции страны. Один из приоритетов партии большинства – здоровый образ жизни, и мы традиционно поддерживаем эти старты, а в прошлом году еще и направили в районы области большую партию лыжного инвентаря. Сегодня на территории Сахалинской области регулярно занимаются спортом 40 процентов всех жителей и задача – удвоить этот показатель, - отметила Елена Столярова.



В этом году участников и зрителей большой лыжной гонки в Троицком угощали солдатской кашей и горячим чаем с пирожками. Тех же, кто замерз, ждали в оборудованных на этот случай пунктах обогрева.



Впрочем, их услугами практически никто так и не воспользовался: благодаря теплой погоде и заставляющей быть в движении насыщенной

культурной программе с конкурсами, розыгрышами и лотереями.



Главный приз от спонсоров – сертификат на поездку в Японию выиграл Игорь Битюцкий. На Сахалин мужчина прибыл в командировку из Новосибирска и решил впервые поучаствовать в лыжной гонке. Победить не

смог, зато получил от судьбы куда более щедрый подарок в виде осуществления давней мечты – посетить Токио.

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