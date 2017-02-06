Определился победитель турнира ветеранов по шахматам в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске завершилось первенство города по шахматам среди ветеранов, посвященное памяти Алексея Алексеевича Хапочкина. Участники оспаривали не только медали, но и три путевки на чемпионат областного центра, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

До последнего тура на три «выходящих» места претендовали четыре шахматиста. В заключительный день волею жребия претенденты на награды выясняли отношения между собой. Большое напряжение, искрившее над шахматными досками, привело к грубым ошибкам, разочарованию проигравших и счастливым улыбкам победителей.

Мастер ФИДЕ Олег Верещагин, занимавший первое место два года подряд, играл с Андреем Фризюк. Для того, чтобы сохранить чемпионский титул, Олегу Верещагину нужна была только победа. Однако в равной позиции он совершил грубую ошибку и проиграл партию. В итоге именно Андрей Фризюк занял первое место.

Вторую сумму баллов набрал старейший участник турнира Юрий Трифонов, который играл в городских чемпионатах еще в далеких 1950-х годах. В заключительном туре его соперник Леонид Козлов «зевнул» фигуру и проиграл.

Положение лидеров: