новости
новости
Регистрация
Определился победитель турнира ветеранов по шахматам в Южно-Сахалинске

Определился победитель турнира ветеранов по шахматам в Южно-Сахалинске

Участники, занявшие призовые места, представят областную столицу на региональном чемпионате

В Южно-Сахалинске завершилось первенство города по шахматам среди ветеранов, посвященное памяти Алексея Алексеевича Хапочкина. Участники оспаривали не только медали, но и три путевки на чемпионат областного центра, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона. 

До последнего тура на три «выходящих» места претендовали четыре шахматиста. В заключительный день волею жребия претенденты на награды выясняли отношения между собой. Большое напряжение, искрившее над шахматными досками, привело к грубым ошибкам, разочарованию проигравших и счастливым улыбкам победителей.

Мастер ФИДЕ Олег Верещагин, занимавший первое место два года подряд, играл с Андреем Фризюк. Для того, чтобы сохранить чемпионский титул, Олегу Верещагину нужна была только победа. Однако в равной позиции он совершил грубую ошибку и проиграл партию. В итоге именно Андрей Фризюк занял первое место.

Вторую сумму баллов набрал старейший участник турнира Юрий Трифонов, который играл в городских чемпионатах еще в далеких 1950-х годах. В заключительном туре его соперник Леонид Козлов «зевнул» фигуру и проиграл.

Положение лидеров:

  1. Андрей Фризюк – 11,5 очков из 13.
  2. Юрий Трифонов – 11.
  3. Олег Верещагин – 10,5.
  4. Леонид Козлов – 9.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:59 +2
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьЮжно-Сахалинск
Прочее
шахматыветераны
Популярное на ASTV
Дорогу в Долинске усыпали свежей навагой
Дорогу в Долинске усыпали свежей навагой
Четыре человека пострадали в результате столкновения бензовоза и внедорожника на трассе Южно-Сахалинск-Долинск
Четыре человека пострадали в результате столкновения бензовоза и внедорожника на трассе Южно-Сахалинск-Долинск
Все спецслужбы города съехались к пиццерии в Южно-Сахалинске
Все спецслужбы города съехались к пиццерии в Южно-Сахалинске
Снег и лед обрушились на покупателей с крыши торгового центра в Южно-Сахалинске
Снег и лед обрушились на покупателей с крыши торгового центра в Южно-Сахалинске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 12:51
Поздравляю!!!

Успехов!!!
Ответить
+1
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
На юге Сахалина автобус угодил в кювет
На юге Сахалина автобус угодил в кювет
Автомобиль вылетел в кювет по дороге на кладбище Южно-Сахалинска
Автомобиль вылетел в кювет по дороге на кладбище Южно-Сахалинска
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru