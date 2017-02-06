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Сахалинские горнлыжники поборолись за звание лучшего
Фото Ивана Федотова

Сахалинские горнлыжники поборолись за звание лучшего

III этап Кубка островного региона прошел на «Горном воздухе»

III этап Кубка Сахалинской области по горнолыжному спорту прошел на  «Горном воздухе» в Южно-Сахалинске. Участниками стали не только сильнейшие горнолыжники островного региона, среди которых победители и призеры многих престижных соревнований, но и юные спортсмены.

Напомним, что первый этап Кубка области прошел 7 – 8 января в Томари. Тогда свое мастерство показали около 100 горнолыжников из Александровска-Сахалинского, Горнозаводска, Томари, Холмска и Южно-Сахалинска.

Второй этап соревнований, проведенный в Южно-Сахалинске, собрал еще более звездный состав участников. Медали оспаривали мастера спорта международного класса Дмитрий Ульянов, Влада Буреева, Алексей Жилин, несколько мастеров спорта России.

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Автор: Лиза Ре, вчера, в 19:33 +3
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Комментарии
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 00:44
И о чём блог? Просто показать фотографии?Фотки хороши,а новость ни о чём.
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