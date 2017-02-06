Сахалинские горнлыжники поборолись за звание лучшего

Фото Ивана Федотова

III этап Кубка Сахалинской области по горнолыжному спорту прошел на «Горном воздухе» в Южно-Сахалинске. Участниками стали не только сильнейшие горнолыжники островного региона, среди которых победители и призеры многих престижных соревнований, но и юные спортсмены.

Напомним, что первый этап Кубка области прошел 7 – 8 января в Томари. Тогда свое мастерство показали около 100 горнолыжников из Александровска-С ахалинского, Горнозаводска, Томари, Холмска и Южно-Сахалинска.

Второй этап соревнований, проведенный в Южно-Сахалинске, собрал еще более звездный состав участников. Медали оспаривали мастера спорта международного класса Дмитрий Ульянов, Влада Буреева, Алексей Жилин, несколько мастеров спорта России.