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Баскетболисты ПСК "Сахалин" одержали победу над "Уралом"

Баскетболисты ПСК "Сахалин" одержали победу над "Уралом"

Итоговый счет встречи 89:72

Второй матч в Свердловской области баскетболисты ПСК "Сахалин" проводили в Екатеринбурге. Хозяевам удавалось навязывать борьбу лишь до середины первого периода. После чего островная команда уверенно взяла нити игры в свои руки. И не выпускала их уже до окончания встречи, сообщает пресс-служба островного спортивного клуба.

К началу заключительной четверти вопрос относительно победителя практически был снят. И главный тренер баскетбольной команды ПСК "Сахалин" Сергей Гришаев дал возможность проявить себя молодежи. Лучше всего это получилось у Юрия Митюка, который сначала очень красиво отправил мяч в корзину из под кольца, а в середине периода отметился еще и трехочковым броском.

Баскетболисты "Урала" сумели превзойти соперника лишь в четвертом игровом отрезке. Правда, превосходство это оказалось не таким значительным, чтобы нивелировать отрыв, созданный сахалинцами в трех предыдущих четвертях. В итоге уверенная и красивая победа ПСК "Сахалин" 89:72. И команда после небольшого перерыва займется более детальной подготовкой к первому матчу "Финала четырех" Кубка России.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:42 0
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