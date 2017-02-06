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Пятеро сахалинцев отправились на соревнования по дзюдо в Хабаровск

Пятеро сахалинцев отправились на соревнования по дзюдо в Хабаровск

В турнире принимают участие юные спортсмены со всего Дальнего Востока

11 февраля в Хабаровске стартовало первенство Дальневосточного федерального округа по дзюдо среди юниоров, юниорок. На татами вышли спортсмены не старше 23 лет (1995 – 1999 г.р., сообщает пресс-центр СРОО «Федерация дзюдо и самбо».

Сильнейших определят в четырнадцати весовых категориях. Победители и призеры получат кубки, памятные медали и наборы фирменных сувениров.

Как сообщают организаторы соревнований, в турнире принимают участие спортсмены из Приморского и Хабаровского края, Еврейской Автономной и Сахалинской области. Республики Саха (Якутия). Островной регион представят пять дзюдоистов.

- В заявку команды мы включили Софью Мирошниченко, Даниила Школьника, Бак Ен Су, Владислава Ким и Руслана Ким, - рассказал руководитель делегации первый вице-президент СРОО «Федерация дзюдо и самбо» Валентин Кардаш.

Отметим, что Софья Мирошниченко, Бак Ен Су и Даниил Школьник являются воспитанниками ГБУ «СШ самбо и дзюдо», Руслан Ким – из СДЮСШОР по греко-римской борьбе Южно-Сахалинска, а Владислав Ким – из ДЮСШ Анива.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:30 0
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Комментарии
Nektos
Написано сегодня, в 11:38
Ждем с победой!!!
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