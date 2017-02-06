Холмчане приняли участие во всероссийской акции «Лыжня России-2017»
Самому юному участнику забега всего три года
В распадке по улице Шевченко в городе Холмск 11 февраля состоялся массовый забег в рамках XXXV юбилейной Всероссийской «Лыжни России». В этом году акция собрала около 300 жителей портового города. На торжественное построение вышли как профессиональные спортсмены, так любители - взрослые и дети, самому юному участнику Арсению Рязанцеву исполнилось три года.
Открыл турнир по лыжным гонкам в рамках Всероссийской акции «Лыжня России-2017» глава администрации муниципального образования «Холмский городской округ» Андрей Сухомесов.
Забег на дистанции классифицировалс