Холмчане приняли участие во всероссийской акции «Лыжня России-2017»

Самому юному участнику забега всего три года

В распадке по улице Шевченко в городе Холмск 11 февраля состоялся массовый забег в рамках XXXV юбилейной Всероссийской «Лыжни России». В этом году акция собрала около 300 жителей портового города. На торжественное построение вышли как профессиональные спортсмены, так любители - взрослые и дети, самому юному участнику Арсению Рязанцеву исполнилось три года.

Открыл турнир по лыжным гонкам в рамках Всероссийской акции «Лыжня России-2017» глава администрации муниципального образования «Холмский городской округ» Андрей Сухомесов.

Забег на дистанции классифицировалс я по возрастной группе. Победители холмской «Лыжни России-2017» были отмечены не только почетными грамотами и медалями, но и памятными подарками. Однако самым лучшим подарком массовой лыжной гонки стали улыбающиеся, жизнерадостные лица участников соревнований, пересекающих финишную черту.