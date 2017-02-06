новости
новости
Регистрация
Холмчане приняли участие во всероссийской акции «Лыжня России-2017»

Холмчане приняли участие во всероссийской акции «Лыжня России-2017»

Самому юному участнику забега всего три года

В распадке по улице Шевченко в городе Холмск 11 февраля состоялся массовый забег в рамках XXXV юбилейной Всероссийской «Лыжни России». В этом году акция собрала около 300 жителей портового города. На торжественное построение вышли как профессиональные спортсмены, так любители - взрослые и дети, самому юному участнику Арсению Рязанцеву исполнилось три года.

Открыл турнир по лыжным гонкам в рамках Всероссийской акции «Лыжня России-2017» глава администрации муниципального образования «Холмский городской округ» Андрей Сухомесов.

Забег на дистанции классифицировался по возрастной группе. Победители холмской «Лыжни России-2017» были отмечены не только почетными грамотами и медалями, но и памятными подарками. Однако самым лучшим подарком массовой лыжной гонки стали улыбающиеся, жизнерадостные лица участников соревнований, пересекающих финишную черту.

Галерея
Холмчане приняли участие во всероссийской акции «Лыжня России-2017», Фото: 1
Холмчане приняли участие во всероссийской акции «Лыжня России-2017», Фото: 2
Холмчане приняли участие во всероссийской акции «Лыжня России-2017», Фото: 3
Холмчане приняли участие во всероссийской акции «Лыжня России-2017», Фото: 4
Холмчане приняли участие во всероссийской акции «Лыжня России-2017», Фото: 5
Холмчане приняли участие во всероссийской акции «Лыжня России-2017», Фото: 6
Холмчане приняли участие во всероссийской акции «Лыжня России-2017», Фото: 7
Холмчане приняли участие во всероссийской акции «Лыжня России-2017», Фото: 8
Холмчане приняли участие во всероссийской акции «Лыжня России-2017», Фото: 9
Холмчане приняли участие во всероссийской акции «Лыжня России-2017», Фото: 10
Холмчане приняли участие во всероссийской акции «Лыжня России-2017», Фото: 11
Холмчане приняли участие во всероссийской акции «Лыжня России-2017», Фото: 12
Холмчане приняли участие во всероссийской акции «Лыжня России-2017», Фото: 13
Холмчане приняли участие во всероссийской акции «Лыжня России-2017», Фото: 14
Холмчане приняли участие во всероссийской акции «Лыжня России-2017», Фото: 15
Холмчане приняли участие во всероссийской акции «Лыжня России-2017», Фото: 16
показать все фотографии
Холмчане приняли участие во всероссийской акции «Лыжня России-2017»
Автор: Александр Астапович, вчера, в 15:52 +3
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьХолмск
Прочее
"Лыжня России"
Популярное на ASTV
Дорогу в Долинске усыпали свежей навагой
Дорогу в Долинске усыпали свежей навагой
Четыре человека пострадали в результате столкновения бензовоза и внедорожника на трассе Южно-Сахалинск-Долинск
Четыре человека пострадали в результате столкновения бензовоза и внедорожника на трассе Южно-Сахалинск-Долинск
В Южно-Сахалинске ссора из-за ремонта машины закончилась убийством
В Южно-Сахалинске ссора из-за ремонта машины закончилась убийством
Бродячие собаки набросились на ребенка на Курилах
Бродячие собаки набросились на ребенка на Курилах

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
VLадимир
Написано вчера, в 18:22
Великолепно.
Ответить
+2
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Режиссер из Москвы проведет мастер-классы для сахалинских студентов
Режиссер из Москвы проведет мастер-классы для сахалинских студентов
Южносахалинцев приглашают на мастер-класс по икебане
Южносахалинцев приглашают на мастер-класс по икебане
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru