Баскетболисты "Сахалина" встретятся с "Уралом" завтра

Матчи с "Уралом" "Сахалин" проводит всегда результативно. Трижды в рамках Суперлиги команды выходили на паркет и во всех случаях островным баскетболистам удавалось набирать 80 и более очков. Не очень уверенно сахалинцы проводят второй период. Его им ни разу не удавалось выиграть. Но зато в других четвертях этот недочет компенсировался результативной игрой, которая позволила одержать две победы в трех официальных встречах, сообщает пресс-служба островного спортивного клуба.

По словам главного тренера БК ПСК "Сахалин" Сергея Гришаева, команда ко встрече в Екатеринбурге подошла с хорошим настроением. Победа в Ревде позволила прервать безвыигрышную серию и стабилизировать психологическое состояние в коллективе. В столицу Свердловской области баскетболисты ПСК "Сахалин" едут только за победой.

Напомним, что встреча в Екатеринубурге между местным "Уралом" и ПСК "Сахалин" начнется в воскресенье, 12 февраля, в час ночи по сахалинскому времени. Прямой эфир этого противостояния можно будет увидеть в разделе "Трансляции" на сайте островного спортивного клуба.