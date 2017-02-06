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Трассы для массовой лыжной гонки в Троицком готовы

Трассы для массовой лыжной гонки в Троицком готовы

В этом году на старт массового забега "Лыжня России" выйдут более тысячи сахалинцев

На Сахалине почти все готово к "Лыжне России". Напомним, массовая гонка пройдет в окрестностях Троицкого уже в эту субботу, 11 февраля. Наш регион первым в стране примет эстафету соревнований. Для участников будут организованы шатры для обогрева и горячее питание. Также для гостей расчищены парковки для автомобилей.

"Начнется мероприятие в 11:30 парадом. Сначала старты для малышей на 200 метров. После будет старт всех желающих на 5 и 10 километров",- рассказывает Андрей Саулей, начальник отдела спорта, туризма и молодежной политики администрации Анивского района.

Сегодня на гонку зарегистрировались уже около тысячи участников. Заявку можно оформить и в день соревнований до 10 утра. Сам старт намечен на 12 часов, а в 9:50 и 10:30 от площади Победы в Троицкое отправятся бесплатные автобусы. Они организованы для всех желающих посетить масштабное мероприятие. 

Автор: Кристина Арлушина, вчера, в 15:56 0
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Место
Троицкое
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