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Сахалинские лыжники завоевали медали дальневосточных соревнований среди ветеранов

Сахалинские лыжники завоевали медали дальневосточных соревнований среди ветеранов

63-летний Владимир Чернов стал мастером спорта

С 27 по 29 января на лыжных трассах приморского города Арсеньева прошли открытые соревнования Дальневосточного федерального округа по лыжным гонкам среди любителей среднего и старшего возрастов. На соревнования съехались ветераны спорта с городов Приморского, Хабаровского краев, Еврейской автономной области, Якутии и Сахалина. Честь островного региона отстаивали представители спортивного клуба ветеранов лыжного спорта «Бриз».

В первые два дня соревнований проходили гонки классическим и свободным стилями.

В своей возрастной группе сахалинец Владимир Чернов из Поронайска завоевал две серебряные медали. Андрей Юраев из Долинска – серебро и бронзу.

В заключительный день соревнований состоялась самая насыщенная и захватывающая гонка - гонка преследования (гандикап) на 5 км. На старт вышло 60 мужчин и 28 женщин. В этом году гандикап был классический, потому что в прошлом году гонка преследования проводилась коньковым стилем.

Стартовав с 18-ой позиции, 63-летний Владимир Чернов пришел к финишу вторым, что позволило ему выполнить норматив «Мастер спорта Российского любительского лыжного спорта» (РЛЛС), сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 16:31 0
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