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Сахалинские дзюдоисты отправятся на всероссийский турнир в Хабаровск

Сахалинские дзюдоисты отправятся на всероссийский турнир в Хабаровск

На татами соревнования выйдут более сотни спортсменов из 20 регионов страны

12 февраля в Хабаровске состоится Всероссийский турнир по дзюдо, посвященный памяти Василия Ощепкова. Как сообщают организаторы соревнований, в нем примут участие свыше 100 спортсменов из 20 регионов России, сообщает пресс-центр СРОО «Федерация дзюдо и самбо».

Турнир, который пройдет четвертый год подряд, уже занял прочное место в спортивном календаре. Ведущие дзюдоисты страны строят свой тренировочный график с прицелом на эти состязания.

На татами Хабаровска выйдут спортсмены старше 18 лет. Они выявят сильнейших в семи весовых категориях. Почетным гостем турнира станет начальник Департамента развития спорта Федерации дзюдо РФ Анатолий Ларюков.

Победители и призеры получат Кубки и памятные статуэтки, а также денежные премии (100 тысяч рублей за первое место и 50 тысяч рублей за второе).

Среди участников этих состязаний будут и островные дзюдоисты. В заявку команды включены мастера спорта Игорь Кардаш и Мурат Буклов, перворазрядники Даниил Школьник и Бак Ен Су. Все они являются воспитанниками ГБУ «СШ самбо и дзюдо».

Добавим, что в рамках турнира в Хабаровске пройдет судейский семинар, посвященный изменениям правил в дзюдо, вступившим в силу с 1 января 2017 года. Его проведет председатель коллегии судей Федерации дзюдо России Владимир Востриков.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 14:50 0
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