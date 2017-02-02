Волейболистки «Сахалина» проиграли команде из Казани

В Саратове начался четвертый тур чемпионата женской Молодежной волейбольной лиги. Накануне «Сахалин», замыкающий турнирную таблицу, встречался с «Динамо-Академия-УОР» (Казань), сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

Команда из столицы Республики Татарстана хорошо знакома островным болельщикам. В минувшую субботу она прилетала на Сахалин под видом «Динамо-Казань», и проиграла хозяйкам площадки матч Суперлиги меньше, чем за час.

Дела в Молодежной лиге у «Академии» идут не в пример лучше. До игры с «Сахалином» она занимала третье место. Однако матч с островитянками не стал для нее легкой прогулкой, что можно было бы предположить, взглянув на турнирную таблицу.

Более того, после двух партий волейболистки Казани были близки к поражению, ведь в обеих сильнее был «Сахалин» (25:17, 25:18). Все же «Академии» удалось перевести матч на тай-брейк, победив в двух сетах с «зеркальным» счетом (25:18, 25:17).

На тай-брейке шансы были у обеих команд. Предоставленными возможностями лучше воспользовались волейболистки из Казани, одержавшие победу – 3:2 (17:25, 18:25, 25:18, 25:17, 16:14).

Несмотря на поражение, все же следует признать, что это была одна из лучших игр «Сахалина» в чемпионате.