Сахалинские легкоатлеты примут участие в первенстве России

С 10 по 12 февраля в Санкт-Петербурге состоится первенство России по легкой атлетике в помещении. В легкоатлетическом манеже на Крестовском острове будут состязаться юниоры и юниорки до 23 лет, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

- Островной регион на этих состязаниях представят мастер спорта Карина Глебова, Ильяс Нургалиев и Олег Сергеев. Карина заявлена на дистанции 60 и 200 метров, Ильяс побежит 800 и 1500 метров, а Олега ждет забег на 3000 метров, - рассказал старший тренер сборной команды Сахалинской области Алексей Жижикин.