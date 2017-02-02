Сахалинские горнолыжники поборются за кубок островного региона

Третий этап состязаний пройдет на «Горном воздухе» в ближайшие выходные

С 10 по 12 февраля в Южно-Сахалинске пройдет III этап Кубка Сахалинской области по горнолыжному спорту. Состязания на «Горном воздухе» (склон «Спортивный») начнутся в 10:00, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

По словам организаторов, они ожидают, что участниками состязаний станут практически все сильнейшие горнолыжники островного региона, среди которых победители и призеры многих престижных соревнований.

Напомним, что первый этап Кубка области прошел 7 – 8 января в Томари. Свое мастерство показали около 100 горнолыжников из Александровска-С ахалинского, Горнозаводска, Томари, Холмска и Южно-Сахалинска.

Второй этап соревнований, проведенный в Южно-Сахалинске, собрал еще более звездный состав участников. Медали оспаривали мастера спорта международного класса Дмитрий Ульянов, Влада Буреева, Алексей Жилин, несколько мастеров спорта России.

В этот раз ведущие спортсмены островного региона также будут среди участников III этапа Кубка области. Юные горнолыжники получат неоценимый опыт, пытаясь составить им конкуренцию. Радует это и болельщиков, которые становятся свидетелями высоких скоростей.