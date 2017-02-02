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Около 300 лыжников Сахалина соревнуются за звание «Юного Динамовца»

Около 300 лыжников Сахалина соревнуются за звание «Юного Динамовца»

Лыжные гонки на призы Анны Ермаковой стартовали в областном центре

300 человек принимают участие в лично-командном первенстве среди ДЮСШ «Юный Динамовец» на призы Анны Ермаковой. Спортсмены приехали из Охи, Ноглик, Долинска, Томари, Углегорска, Александровск-Сахалинского. Первыми на старт вышли самые юные лыжники, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона. 

Анна Ермакова уже 33 года работает тренером, 20 лет -  в школе зимних видов спорта. Мастер спорта СССР, участница международных соревнований в Польше, Чехословакии, Румынии, Австрии и Японии.

"Я до сих пор работаю, полна сил и энергии. Дети не дают унывать, огорчаться, радуют. Но могу сказать, что физически они стали слабее. В нашей школе мы их укрепляем", -  делится Анна Алексеевна.

Впервые Анна Алексеевна на Сахалин попала в 70-е годы, когда приехала защищать честь Бурятии на первенство Дальнего Востока. Выполнила норматив Мастера спорта, и получила предложение остаться. С тех пор Анна Ермакова и защищает честь Сахалина - в юношеские годы в качестве спортсмена, теперь воспитывает подрастающее поколение.

"Когда начинаешь заниматься лыжными гонками, уже больше никогда не уйдешь. Вот и я, каждый день прихожу в школу, тренирую детей, готовлю им лыжи" - замечает Анна Алексеевна.

Первые соревнования по лыжным гонкам под эгидой спортивного клуба "Динамо" прошли в 1998 году. В этот раз они стали юбилейными. С каждым годом количество участников увеличивается в несколько раз.

"Ровно 20 лет назад соревнования были учреждены, и проведены региональной организацией "Динамо". Все спортсмены клуба и не только, когда-то принимали участие в данных стартах, - рассказывает заместитель председателя региональной организации "Динамо" Дмитрий Федоров.  - Соревнования проходят два дня. Сегодня они пробегут классическим стилем, завтра эстафета".

Итоги соревнований подведут завтра. Победители и призеры получат памятные призы и подарки.

 

Галерея
Около 300 лыжников Сахалина соревнуются за звание «Юного Динамовца», Фото: 1
Около 300 лыжников Сахалина соревнуются за звание «Юного Динамовца», Фото: 2
Около 300 лыжников Сахалина соревнуются за звание «Юного Динамовца», Фото: 3
Около 300 лыжников Сахалина соревнуются за звание «Юного Динамовца», Фото: 4
Около 300 лыжников Сахалина соревнуются за звание «Юного Динамовца», Фото: 5
Около 300 лыжников Сахалина соревнуются за звание «Юного Динамовца», Фото: 6
Около 300 лыжников Сахалина соревнуются за звание «Юного Динамовца», Фото: 7
Около 300 лыжников Сахалина соревнуются за звание «Юного Динамовца», Фото: 8
Около 300 лыжников Сахалина соревнуются за звание «Юного Динамовца», Фото: 9
Около 300 лыжников Сахалина соревнуются за звание «Юного Динамовца», Фото: 10
Около 300 лыжников Сахалина соревнуются за звание «Юного Динамовца», Фото: 11
Около 300 лыжников Сахалина соревнуются за звание «Юного Динамовца», Фото: 12
Около 300 лыжников Сахалина соревнуются за звание «Юного Динамовца», Фото: 13
Около 300 лыжников Сахалина соревнуются за звание «Юного Динамовца», Фото: 14
Около 300 лыжников Сахалина соревнуются за звание «Юного Динамовца», Фото: 15
Около 300 лыжников Сахалина соревнуются за звание «Юного Динамовца», Фото: 16
Около 300 лыжников Сахалина соревнуются за звание «Юного Динамовца», Фото: 17
Около 300 лыжников Сахалина соревнуются за звание «Юного Динамовца», Фото: 18
Около 300 лыжников Сахалина соревнуются за звание «Юного Динамовца», Фото: 19
Около 300 лыжников Сахалина соревнуются за звание «Юного Динамовца», Фото: 20
Около 300 лыжников Сахалина соревнуются за звание «Юного Динамовца», Фото: 21
Около 300 лыжников Сахалина соревнуются за звание «Юного Динамовца», Фото: 22
Около 300 лыжников Сахалина соревнуются за звание «Юного Динамовца», Фото: 23
Около 300 лыжников Сахалина соревнуются за звание «Юного Динамовца», Фото: 24
Около 300 лыжников Сахалина соревнуются за звание «Юного Динамовца», Фото: 25
Около 300 лыжников Сахалина соревнуются за звание «Юного Динамовца», Фото: 26
Около 300 лыжников Сахалина соревнуются за звание «Юного Динамовца», Фото: 27
Около 300 лыжников Сахалина соревнуются за звание «Юного Динамовца», Фото: 28
Около 300 лыжников Сахалина соревнуются за звание «Юного Динамовца», Фото: 29
Около 300 лыжников Сахалина соревнуются за звание «Юного Динамовца», Фото: 30
Около 300 лыжников Сахалина соревнуются за звание «Юного Динамовца», Фото: 31
Около 300 лыжников Сахалина соревнуются за звание «Юного Динамовца», Фото: 32
Около 300 лыжников Сахалина соревнуются за звание «Юного Динамовца», Фото: 33
Около 300 лыжников Сахалина соревнуются за звание «Юного Динамовца», Фото: 34
Около 300 лыжников Сахалина соревнуются за звание «Юного Динамовца», Фото: 35
Около 300 лыжников Сахалина соревнуются за звание «Юного Динамовца», Фото: 36
Около 300 лыжников Сахалина соревнуются за звание «Юного Динамовца», Фото: 37
Около 300 лыжников Сахалина соревнуются за звание «Юного Динамовца», Фото: 38
Около 300 лыжников Сахалина соревнуются за звание «Юного Динамовца», Фото: 39
Около 300 лыжников Сахалина соревнуются за звание «Юного Динамовца», Фото: 40
Около 300 лыжников Сахалина соревнуются за звание «Юного Динамовца», Фото: 41
Около 300 лыжников Сахалина соревнуются за звание «Юного Динамовца», Фото: 42
Около 300 лыжников Сахалина соревнуются за звание «Юного Динамовца», Фото: 43
Около 300 лыжников Сахалина соревнуются за звание «Юного Динамовца», Фото: 44
Около 300 лыжников Сахалина соревнуются за звание «Юного Динамовца», Фото: 45
Около 300 лыжников Сахалина соревнуются за звание «Юного Динамовца», Фото: 46
Около 300 лыжников Сахалина соревнуются за звание «Юного Динамовца», Фото: 47
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Около 300 лыжников Сахалина соревнуются за звание «Юного Динамовца»
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:29 0
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Сахалинская областьЮжно-Сахалинск
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лыжибеговые лыжи"Динамо"
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