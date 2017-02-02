Около 300 лыжников Сахалина соревнуются за звание «Юного Динамовца»

300 человек принимают участие в лично-командном первенстве среди ДЮСШ «Юный Динамовец» на призы Анны Ермаковой. Спортсмены приехали из Охи, Ноглик, Долинска, Томари, Углегорска, Александровск-Сахалинского. Первыми на старт вышли самые юные лыжники, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

Анна Ермакова уже 33 года работает тренером, 20 лет - в школе зимних видов спорта. Мастер спорта СССР, участница международных соревнований в Польше, Чехословакии, Румынии, Австрии и Японии.

"Я до сих пор работаю, полна сил и энергии. Дети не дают унывать, огорчаться, радуют. Но могу сказать, что физически они стали слабее. В нашей школе мы их укрепляем", - делится Анна Алексеевна.

Впервые Анна Алексеевна на Сахалин попала в 70-е годы, когда приехала защищать честь Бурятии на первенство Дальнего Востока. Выполнила норматив Мастера спорта, и получила предложение остаться. С тех пор Анна Ермакова и защищает честь Сахалина - в юношеские годы в качестве спортсмена, теперь воспитывает подрастающее поколение.

"Когда начинаешь заниматься лыжными гонками, уже больше никогда не уйдешь. Вот и я, каждый день прихожу в школу, тренирую детей, готовлю им лыжи" - замечает Анна Алексеевна.

Первые соревнования по лыжным гонкам под эгидой спортивного клуба "Динамо" прошли в 1998 году. В этот раз они стали юбилейными. С каждым годом количество участников увеличивается в несколько раз.

"Ровно 20 лет назад соревнования были учреждены, и проведены региональной организацией "Динамо". Все спортсмены клуба и не только, когда-то принимали участие в данных стартах, - рассказывает заместитель председателя региональной организации "Динамо" Дмитрий Федоров. - Соревнования проходят два дня. Сегодня они пробегут классическим стилем, завтра эстафета".

Итоги соревнований подведут завтра. Победители и призеры получат памятные призы и подарки.