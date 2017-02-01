Юные сахалинцы заняли призовые места чемпионата Дальнего Востока по прыжкам на батуте
Это дает право островным гимнастам выступить на всероссийских соревнованиях в апреле
С 2 по 6 февраля в городе Комсомольск-на-А
В целом, сборная Сахалинской области выступила удачно, хотя и не обошлось без обидных поражений. Так, например, Александра Юфина, выступавшая по программе мастеров спорта и показавшая в полуфинальных соревнованиях лучший результат, из за полученной травмы не смогла участвовать в финале, и автоматически переместилась на третью позицию.
«Другой сахалинец Сергей Никитин, в предварительных соревнованиях стал вторым, в финале принял решение повысить сложность упражнений, чтобы обойти лидера, но, к сожалению, не справился с комбинацией и занял четвертое место. В остальном, практически все участники, представляющие нашу область, не остались без награды», - рассказывает руководитель федерации прыжков на лыжах с трамплина Сахалинской области Евгений Закраевский.
Для Сахалинской команды места распределились следующим образом:
Среди девочек:
По программе I спортивного разряда младшей подгруппы:
- Щербань Вероника - 1 место;
По программе I спортивного разряда старшей подгруппы:
- Сырникова Полина - 2 место;
- Чеканова Кристина - 3 место.
По программе кандидатов в мастера спорта:
- Слесарева Елизавета - 3 место.
По программа Мастеров спорта в Первенстве:
- Волошина Екатерина - 1 место;
По программе Мастеров спорта в Чемпионате:
- Юфина Александра - 3 место.
Среди мальчиков:
По программе I спортивного разряда младшей подгруппы:
- Шулико Владислав - 1 место;
По программе I спортивного разряда старшей подгруппы:
- Куликов Владислав - 1 место;
По программе кандидатов в мастера спорта:
- Туйманов Максим - 1 место;
- Щербань Данило - 2 место.
По программа Мастеров спорта в Первенстве:
- Кулагин Евгений - 1 место;
По программе Мастеров спорта в Чемпионате:
- Кузнецов Даниил - 2 место.
«Эти соревнования принесли неоценимый опыт для наших спортсменов. Некоторые после возвращения домой, даже не стали брать положенный день отдыха, а вместо этого пришли на тренировку, чтобы начать осваивать новые упражнения более высокой сложности. Впереди у островных воздушных акробатов выступления на Всероссийских соревнованиях по прыжкам на батуте «Надежды России», первый этап которых будет проходить со 2 по 7 апреля в Раменском Московской области», - отметил руководитель сахалинской федерации.