Юные сахалинцы заняли призовые места чемпионата Дальнего Востока по прыжкам на батуте

С 2 по 6 февраля в городе Комсомольск-на-А муре состоялись Чемпионат и Первенство Дальневосточного федерального округа по прыжкам на батуте. За награды турнира боролись более 150 участников из Магаданской и Сахалинской областей, Приморского и Хабаровского края. По словам главного судьи соревнований Александра Коноштарова, такое количество спортсменов — своеобразный рекорд данного турнира, тем более что ранее на них приезжали представители шесть субъектов Дальнего Востока, а в этом году всего четыре, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

В целом, сборная Сахалинской области выступила удачно, хотя и не обошлось без обидных поражений. Так, например, Александра Юфина, выступавшая по программе мастеров спорта и показавшая в полуфинальных соревнованиях лучший результат, из за полученной травмы не смогла участвовать в финале, и автоматически переместилась на третью позицию.

«Другой сахалинец Сергей Никитин, в предварительных соревнованиях стал вторым, в финале принял решение повысить сложность упражнений, чтобы обойти лидера, но, к сожалению, не справился с комбинацией и занял четвертое место. В остальном, практически все участники, представляющие нашу область, не остались без награды», - рассказывает руководитель федерации прыжков на лыжах с трамплина Сахалинской области Евгений Закраевский.

Для Сахалинской команды места распределились следующим образом:

Среди девочек:

По программе I спортивного разряда младшей подгруппы:

Щербань Вероника - 1 место;

По программе I спортивного разряда старшей подгруппы:

Сырникова Полина - 2 место;

Чеканова Кристина - 3 место.

По программе кандидатов в мастера спорта:

Слесарева Елизавета - 3 место.

По программа Мастеров спорта в Первенстве:

Волошина Екатерина - 1 место;

По программе Мастеров спорта в Чемпионате:

Юфина Александра - 3 место.

Среди мальчиков:

По программе I спортивного разряда младшей подгруппы:

Шулико Владислав - 1 место;

По программе I спортивного разряда старшей подгруппы:

Куликов Владислав - 1 место;

По программе кандидатов в мастера спорта:

Туйманов Максим - 1 место;

Щербань Данило - 2 место.

По программа Мастеров спорта в Первенстве:

Кулагин Евгений - 1 место;

По программе Мастеров спорта в Чемпионате:

Кузнецов Даниил - 2 место.

«Эти соревнования принесли неоценимый опыт для наших спортсменов. Некоторые после возвращения домой, даже не стали брать положенный день отдыха, а вместо этого пришли на тренировку, чтобы начать осваивать новые упражнения более высокой сложности. Впереди у островных воздушных акробатов выступления на Всероссийских соревнованиях по прыжкам на батуте «Надежды России», первый этап которых будет проходить со 2 по 7 апреля в Раменском Московской области», - отметил руководитель сахалинской федерации.