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Юные сахалинцы заняли призовые места чемпионата Дальнего Востока по прыжкам на батуте

Юные сахалинцы заняли призовые места чемпионата Дальнего Востока по прыжкам на батуте

Это дает право островным гимнастам выступить на всероссийских соревнованиях в апреле

С 2 по 6 февраля в городе Комсомольск-на-Амуре состоялись Чемпионат и Первенство Дальневосточного федерального округа по прыжкам на батуте. За награды турнира боролись более 150 участников из Магаданской и Сахалинской областей, Приморского и Хабаровского края. По словам главного судьи соревнований Александра Коноштарова, такое количество спортсменов — своеобразный рекорд данного турнира, тем более что ранее на них приезжали представители шесть субъектов Дальнего Востока, а в этом году всего четыре, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона. 

В целом, сборная Сахалинской области выступила удачно, хотя и не обошлось без обидных поражений. Так, например, Александра Юфина, выступавшая по программе мастеров спорта и показавшая в полуфинальных соревнованиях лучший результат, из за полученной травмы не смогла участвовать в финале, и автоматически переместилась на третью позицию.

«Другой сахалинец Сергей Никитин, в предварительных соревнованиях стал вторым, в финале принял решение повысить сложность упражнений, чтобы обойти лидера, но, к сожалению, не справился с комбинацией и занял четвертое место. В остальном, практически все участники, представляющие нашу область, не остались без награды», - рассказывает руководитель федерации прыжков на лыжах с трамплина Сахалинской области Евгений Закраевский.

Для Сахалинской команды места распределились следующим образом:

Среди девочек:

По программе I спортивного разряда младшей подгруппы:

  • Щербань Вероника - 1 место;

По программе I спортивного разряда старшей подгруппы:

  • Сырникова Полина - 2 место;
  • Чеканова Кристина - 3 место.

По программе кандидатов в мастера спорта:

  • Слесарева Елизавета - 3 место.

По программа Мастеров спорта в Первенстве:

  • Волошина Екатерина - 1 место;

По программе Мастеров спорта в Чемпионате:

  • Юфина Александра - 3 место.

Среди мальчиков:

По программе I спортивного разряда младшей подгруппы:

  • Шулико Владислав - 1 место;

По программе I спортивного разряда старшей подгруппы:

  • Куликов Владислав - 1 место;

По программе кандидатов в мастера спорта:

  • Туйманов Максим - 1 место;
  • Щербань Данило - 2 место.

По программа Мастеров спорта в Первенстве:

  • Кулагин Евгений - 1 место;

По программе Мастеров спорта в Чемпионате:

  • Кузнецов Даниил - 2 место.

«Эти соревнования принесли неоценимый опыт для наших спортсменов. Некоторые после возвращения домой, даже не стали брать положенный день отдыха, а вместо этого пришли на тренировку, чтобы начать осваивать новые упражнения более высокой сложности. Впереди у островных воздушных акробатов выступления на Всероссийских соревнованиях по прыжкам на батуте «Надежды России», первый этап которых будет проходить со 2 по 7 апреля в Раменском Московской области», - отметил руководитель сахалинской федерации.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:04 0
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