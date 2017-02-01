Сахалинцы скрестят ракетки в областном турнире по бадминтону

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В соревнованиях участвуют юные спортсмены до 17 лет

В предстоящее воскресенье в Южно-Сахалинске в спортивном зале «Хоккайдо-центра » (Коммунистически й проспект 18, корпус Б) состоятся региональные соревнования по бадминтону «Хрустальный волан». В состязаниях примут участие сильнейшие спортсмены из Корсакова, Соловьевки, Березняков, Горнозаводска и областного центра. Начало соревнований в 13.00, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

Медали турнира разыграют спортсмены двух возрастных групп: до 17 лет (1999-2003 г.р.) и до 13 лет (2004-2006 г.р.). Соревнования проводятся в одиночном, а также в смешанном парном разрядах.

Победители и призеры соревнований награждаются кубками, медалями, дипломами, а также ценными призами министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.