Сахалинцы скрестят ракетки в областном турнире по бадминтону
В соревнованиях участвуют юные спортсмены до 17 лет
В предстоящее воскресенье в Южно-Сахалинске в спортивном зале «Хоккайдо-центра
Медали турнира разыграют спортсмены двух возрастных групп: до 17 лет (1999-2003 г.р.) и до 13 лет (2004-2006 г.р.). Соревнования проводятся в одиночном, а также в смешанном парном разрядах.
Победители и призеры соревнований награждаются кубками, медалями, дипломами, а также ценными призами министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.