Сахалинские тхэквондисты выступят на международных соревнованиях в Турции

С 10 по 14 февраля в Анталья пройдут престижные международные соревнования по тхэквондо WTF «Turkish Open – 2017». Ожидается, что его участниками станут свыше 1500 спортсменов, среди которых будут члены национальных сборных команд различных стран мира. Они разыграют медали в разделе «керуги» (контактный поединок) среди взрослых, юниоров и кадетов, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Островной регион на этих стартах представят Чан Де Сир, Лим Де Сен и Роман Ильин. Роман выступит среди юниоров (весовая категория до 48 кг), а Чан Де Сир и Лим Де Сен (оба - до 63 кг) - среди взрослых.

- Для старших ребят турнир станет одним из отборочных этапов перед чемпионатом мира. За ними пристально наблюдают наставники национальной сборной России. А для Романа Ильина, который считается первым номером сборной страны в своей возрастной группе, состязания являются хорошей возможностью наработать опыт международных поединков, - пояснил старший тренер сборной команды Сахалинской области Денис Ким.