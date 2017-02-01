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Сахалинские тхэквондисты выступят на международных соревнованиях в Турции

Сахалинские тхэквондисты выступят на международных соревнованиях в Турции

В состав островной сборной вошли три спортсмена

С 10 по 14 февраля в Анталья пройдут престижные международные соревнования по тхэквондо WTF «Turkish Open – 2017». Ожидается, что его участниками станут свыше 1500 спортсменов, среди которых будут члены национальных сборных команд различных стран мира. Они разыграют медали в разделе «керуги» (контактный поединок) среди взрослых, юниоров и кадетов, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области. 

Островной регион на этих стартах представят Чан Де Сир, Лим Де Сен и Роман Ильин. Роман выступит среди юниоров (весовая категория до 48 кг), а Чан Де Сир и Лим Де Сен (оба - до 63 кг) - среди взрослых.

- Для старших ребят турнир станет одним из отборочных этапов перед чемпионатом мира. За ними пристально наблюдают наставники национальной сборной России. А для Романа Ильина, который считается первым номером сборной страны в своей возрастной группе, состязания являются хорошей возможностью наработать опыт международных поединков, - пояснил старший тренер сборной команды Сахалинской области Денис Ким.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:25 +1
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АнтальяТурция
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Комментарии
багз-банни
Написано сегодня, в 15:16
Победы ребятам!
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+2
Nektos
Написано сегодня, в 16:02
Удачи ребятам!!! Будем болеть!!!
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