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Сахалинские штангисты примут участие в Кубке России

Сахалинские штангисты примут участие в Кубке России

Соревнования пройдут в Зеленодольске Республики Татарстан

В Зеленодольске Республики Татарстан проходят последние приготовления к кубку России по тяжелой атлетике. Участие в этих престижных соревнованиях примет и сборная Сахалинской области. Как сообщил главный тренер островной команды Артур Никитин, первыми на помост как и полагается выйдут женщины. Яна Григорьева и Ляйсан Махиянова 10 февраля поборются за первое место в весовой категории до 75 кг. Максим Шейко опробует свои силы в привычном для него весе до 105 кг. Ну а 12 февраля в борьбу среди супертяжеловесов вступит холмчанин Олег Агейчик.

 Напомним, что Олег является действующим обладателем кубка России. Но отстоять свой титул ему в этот раз будет крайне тяжело. В Зеленодольск съехались все звезды российской тяжелой атлетики. Конкуренцию сахалинскому супертяжу в борьбе за трофей составят бронзовый призер Олимпиады в Лондоне Руслан Албегов и призер чемпионата Европы Чингиз Могушков. Однако специалисты пока затрудняются отдать кому-то из этой тройки предпочтение. За их плечами победы на самых разных турнирах. Поэтому все будет решать готовность к предстоящим соревнованиям, сообщает пресс-служба МБУ "Холмск Арена"

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:06 0
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