Сахалинские боксеры завоевали бронзовые и серебряные медали первенства ДФО

Первенство ДФО по боксу среди старших юношей 2001-2002 годов рождения, посвящённое памяти тренера детско-юношеской муниципальной спортшколы Руслана Шаймухамедова, проходило в Биробиджане с 1 по 5 февраля.

В столице автономии борьбу за награды в тринадцати весовых категориях вели более ста спортсменов из восьми регионов Дальнего Востока. Команду Сахалинской области представляли четверо боксёров.

Так, до финала добрался Денис Пальшин из Горнозаводска. В результате его выступление принесло серебряную медаль. Кроме того, судьи отметили его в номинации «За волю к победе». Бронзовыми призерами стали Александр Бачан из Томари, Сергей Семендяев из Шахтерска и Азамат Абрахманов, который является воспитанником дворца спорта «Кристалл». Команду Сахалинской области на первенстве представлял старший тренер сборной Газидибир Газиявдибиров.

За схватками наблюдал двукратный Олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов, который был приглашен на первенство в качестве почетного гостя. – Есть хорошие ребята, которые могут на первенстве России неплохо стартануть. Эти соревнования весьма важны для спортсменов, потому что есть выход дальше, - отметил Олег Саитов.

В командном зачете первое место заняли боксеры из Якутии, на втором – Хабаровский край, третьи – приморские спортсмены. Сахалинским спортсменам не удалось подняться на пьедестал почета в командном зачете. Во многом такой результат определило численное преимущество соперников. Например, Якутия на первенстве была представлена 21 боксером, а за честь Хабаровского края сражались 26 спортсменов.

Тринадцать победителей соревнований отправятся на первенство России, которое планируют провести в марте в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба ОГАУ ДС «Кристалл».