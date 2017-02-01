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Первенство области по плаванию стартует на Сахалине
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Первенство области по плаванию стартует на Сахалине

За медали соревнований поборются девушки от 11 до 16 лет, а также юноши от 13 до 18 лет

Сегодня, 8 февраля в плавательном бассейне Южно-Сахалинска (пр. Коммунистический, 3) стартует первенство Сахалинской области по плаванию. За медали соревнований поборются девушки 11-12, 13-14,15-16 лет, а также юноши 13-14,15-16, 17-18 лет. Парад открытия первенства состоится в 16.10 часов.

После торжественной церемонии открытия состязаний спортсмены разыграют комплекты наград в заплывах на дистанциях: 50 метров - на спине, 100 метров - вольным стилем, 200 метров - брассом, 200 метров – баттерфляй, 1500 метров - вольным стилем, 100 метров – комплексным плаванием.

9 февраля будут выявлены сильнейшие на дистанциях: 50 метров – вольным стилем, 50 метров – брассом, 200 метров – на спине, 100 метров – баттерфляй, 400 метров – вольным стилем, 400 метров – комплексным плаванием.

10 февраля победители и призеры будут определены в следующих заплывах: 200 метров – вольным стилем, 100 метров – брассом, 100 метров – на спине, 200 метров – комплексным плаванием, 50 метров – баттерфляй, 800 метров – вольным стилем.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:31 0
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