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На «Лыжне России» сахалинцы могут сдать нормы ГТО

На «Лыжне России» сахалинцы могут сдать нормы ГТО

На соревнования приглашают всех желающих

11 февраля в селе Троицкое Анивского городского округа в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» состоится тестирование комплексом ГТО.

Организаторы мероприятия, совместно с представителями регионального Центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» предлагают всем желающим принять участие в лыжной гонке, с целью выполнения норматива комплекса «Готов к труду и обороне». Для каждой ступени определен свой норматив.

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 76-20-08. Записаться на участие в тесте можно на официальном интернет-портале комплекса gto.ru. в разделе «Личный кабинет».

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:38 +1
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