На «Лыжне России» сахалинцы могут сдать нормы ГТО

11 февраля в селе Троицкое Анивского городского округа в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» состоится тестирование комплексом ГТО.

Организаторы мероприятия, совместно с представителями регионального Центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» предлагают всем желающим принять участие в лыжной гонке, с целью выполнения норматива комплекса «Готов к труду и обороне». Для каждой ступени определен свой норматив.

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 76-20-08. Записаться на участие в тесте можно на официальном интернет-портале комплекса gto.ru. в разделе «Личный кабинет».

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.