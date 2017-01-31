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Сотрудники органов безопасности Дальнего Востока соревнуются в плаванье и лыжных гонках

Сотрудники органов безопасности Дальнего Востока соревнуются в плаванье и лыжных гонках

Всего в чемпионате участвуют 15 команд

Сегодня, 7 февраля, прошел второй день чемпионата органов безопасности Дальнего Востока по лыжным гонкам и плаванию. Представлено 15 команд. Мужчины и женщины соревновались в воде городского бассейна, чтобы выявить сильнейшего. Всего - 60 участников. Из Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока, Камчатки, Биробиджана, Благовещенска.
 
 
 
 
Организатор соревнований Дмитрий Степанов рассказал: "В первую очередь мы проводим чемпионат, чтобы участники могли проверить себя, может быть выполнить спортивные звания, а также здесь уже есть мастера спорта и кандидаты в мастера спорта. Военнослужащий в первую очередь должен быть спортивным, выносливым, сильным и уметь работать головой".
 
 
 
Чемпионат органов безопасности проходит второй раз. Наталья Халазий из Хабаровска в предыдущем тоже участвовала. Она уверенно выходит в лидеры. Сказывается прошлое. Женщина - мастер спорта России по морскому многоборью. Наталья рассказывает: "В прошлом я занималась плаванием, поэтому поддерживаю физическое состояние свое, форму и сейчас. Молодых девочек сегодня здесь нет, все работники, поэтому кто раньше чем увлекался, такие способности у каждого и есть".
 
 
Настоящий накал страстей среди мужчин. Никто не желал уступать. Даже мастеру спорта по плаванию или кандидату. 
 
 
Дмитрий Гвоздев из Благовещенска говорит: "Вообще вся жизнь это спорт, поэтому надо заниматься именно физической подготовкой, совершенствовать себя во всех видах спорта".
 
 
"Сегодня удачнее проплыл, вчера сложнее было, кроль для меня труден был, а соперники интересные. Все хорошо, большое спасибо организаторам и участникам" - рассказал представитель команды из Южно-Сахалинска.
 
Пока эти мужчины и женщины соревновались в бассейне, их коллеги вышли на лыжню. Какая команда в итоге оказалась сильнее станет известно в среду. На торжественной церемонии закрытия чемпионата.
 
 
Автор: Ольга Буданова, сегодня, в 15:27 +1
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Комментарии
Online
babaj Online
Написано сегодня, в 18:08 Отредактированно сегодня, в 18:09
А татуировки у них настоящие? )))
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Zwain
Написано сегодня, в 18:11 Отредактированно сегодня, в 18:12
у этих "органов" будем надеется и служба на высоте!?
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