Сотрудники органов безопасности Дальнего Востока соревнуются в плаванье и лыжных гонках

Сегодня, 7 февраля, прошел второй день чемпионата органов безопасности Дальнего Востока по лыжным гонкам и плаванию. Представлено 15 команд. Мужчины и женщины соревновались в воде городского бассейна, чтобы выявить сильнейшего. Всего - 60 участников. Из Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока, Камчатки, Биробиджана, Благовещенска.

Организатор соревнований Дмитрий Степанов рассказал: "В первую очередь мы проводим чемпионат, чтобы участники могли проверить себя, может быть выполнить спортивные звания, а также здесь уже есть мастера спорта и кандидаты в мастера спорта. Военнослужащий в первую очередь должен быть спортивным, выносливым, сильным и уметь работать головой".

Чемпионат органов безопасности проходит второй раз. Наталья Халазий из Хабаровска в предыдущем тоже участвовала. Она уверенно выходит в лидеры. Сказывается прошлое. Женщина - мастер спорта России по морскому многоборью. Наталья рассказывает: "В прошлом я занималась плаванием, поэтому поддерживаю физическое состояние свое, форму и сейчас. Молодых девочек сегодня здесь нет, все работники, поэтому кто раньше чем увлекался, такие способности у каждого и есть".

Настоящий накал страстей среди мужчин. Никто не желал уступать. Даже мастеру спорта по плаванию или кандидату.

Дмитрий Гвоздев из Благовещенска говорит: "Вообще вся жизнь это спорт, поэтому надо заниматься именно физической подготовкой, совершенствовать себя во всех видах спорта".

"Сегодня удачнее проплыл, вчера сложнее было, кроль для меня труден был, а соперники интересные. Все хорошо, большое спасибо организаторам и участникам" - рассказал представитель команды из Южно-Сахалинска.

Пока эти мужчины и женщины соревновались в бассейне, их коллеги вышли на лыжню. Какая команда в итоге оказалась сильнее станет известно в среду. На торжественной церемонии закрытия чемпионата.