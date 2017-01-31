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Сахалинские спортивные гимнасты привезли третье командное место с чемпионата ДФО

Сахалинские спортивные гимнасты привезли третье командное место с чемпионата ДФО

Больше всех медалей в копилку островной команды принес Илья Васьков

В Благовещенске с 1 по 3 февраля прошли первенство и чемпионат Дальневосточного федерального округа по спортивной гимнастике. В лично-командных соревнованиях приняли участие гимнасты из Якутии, Сахалина, Приморского и Хабаровского краёв.

Больше всех медалей в копилку островной команды принес Илья Васьков. Спортсмен выступал по программе Кандидата в мастера спорта, и смог забрать два третьих, два вторых и одно первое места. Тем самым островной регион занял третье место в общекомандном зачете.

«Мы довольны полученным результатом. В прошлом году старшие островные спортсмены, которые завоевывали титулы на всех соревнованиях, закончили выступать. Теперь им на смену пришли молодые гимнасты. Они только делают свои первые шаги в спортивной гимнастике» - отмечает руководитель региональной федерации, тренер сборной команды Ольга Сперанская.

Впереди у спортсменов еще несколько стартов. В марте состоится областной турнир, в апреле гимнасты отправятся на первенство России.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:04 +1
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Комментарии
Nektos
Написано сегодня, в 16:10
Ааа!!! Молодчины!!! О.Ю. Сперанскую тоже поздравляю!!!!
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+2
багз-банни
Написано сегодня, в 18:21
Молодцы!Илья умничка!Браво!
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+2
Online
°В_Кедах° Online
Написано сегодня, в 20:44
Молодцы,чё сказать!
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