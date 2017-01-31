Сахалинские спортивные гимнасты привезли третье командное место с чемпионата ДФО

Больше всех медалей в копилку островной команды принес Илья Васьков

В Благовещенске с 1 по 3 февраля прошли первенство и чемпионат Дальневосточного федерального округа по спортивной гимнастике. В лично-командных соревнованиях приняли участие гимнасты из Якутии, Сахалина, Приморского и Хабаровского краёв.

Больше всех медалей в копилку островной команды принес Илья Васьков. Спортсмен выступал по программе Кандидата в мастера спорта, и смог забрать два третьих, два вторых и одно первое места. Тем самым островной регион занял третье место в общекомандном зачете.

«Мы довольны полученным результатом. В прошлом году старшие островные спортсмены, которые завоевывали титулы на всех соревнованиях, закончили выступать. Теперь им на смену пришли молодые гимнасты. Они только делают свои первые шаги в спортивной гимнастике» - отмечает руководитель региональной федерации, тренер сборной команды Ольга Сперанская.

Впереди у спортсменов еще несколько стартов. В марте состоится областной турнир, в апреле гимнасты отправятся на первенство России.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области