Первые матчи зимнего турнира Сахалинской области по футболу прошли в воскресенье

В первый день "Зимней лиги-2017" состоялось одиннадцать матчей среди юношей 2006-2007 и 2004-2005 г.р. В спорткомплекс "Олимпия парк" съехались команды из пяти городов острова, не считая Южно-Сахалинска. Игры проходили одновременно на двух полях спортивного "купола", сообщает пресс-служба ОГАУ "ФК "Сахалин".

Самыми зрелищными и напряженными стали матчи с участием двух команд ОГАУ ФК "Сахалин-2006". Первый же тайм игры ФК "Сахалин-06" с Корсаковым-06-07 показал, как можно легко потерять инициативу. На десятой минуте счет открыл Александр Масалов, а уже в следующие три минуты дублем отметился его тезка Александр Голоушкин. Но ликование южносахалинцев испортил корсаковчанин Егор Лошкарев, который на пятнадцатой и семнадцатой минутах забил в ворота ОГАУ два мяча. Этот минимальный разрыв в один мяч во втором тайме изменить не удалось. Победа осталась за хозяевами турнира, но выводы были сделаны.

- Вторая игра с Гимназией №3 была полегче, - делится впечатлениями тренер команды "ФК "Сахалин-2006" Антон Бучинский. - Тут мы полностью владели инициативой, хотя и пропустили в первом тайме ответный гол. Хотел бы отметить вклад в победу Димы Бриллиантова и вратаря Леши Исаева.

У ФК "Сахалин-06" проблем вообще не возникло. Матч с Невельском-06-07 закончился полным разгромом последних при счете 0:12.

Еще одним триумфатором первого дня "Зимней лиги" стали футболисты ФК "Сахалин-07". Стартовая игра с Долинском-06-07 выдалась непростой. Но только в первой половине матча, которая завершилась 2:1 в пользу гостей.

- Обе мои команды имеют проблемы во вратарской линии, - прокомментировал игру тренер "ФК "Сахалин-2007" Станислав Ким. - Пока у нас не проснулись нападающие, мы обоснованно проигрывали. Тем более, это самые младшие участники турнира. Ребята нервничали, что поначалу отражалось на игре. Как только расслабились - дело пошло: Денис Богомолов забил четыре гола, неплохо показал себя Богдан Данилин.

В следующей игре команда камня на камне не оставила от ребят из Холмска, забив семь безответных мячей. Здорово сыграла линия защиты в лице Егора Полякина и Германа Шрейдера.

Вторая команда Станислава Кима - ФК "Сахалин-07" - уступила Гимназии № 3 с точностью до наоборот. Первый тайм удалось завершить с небольшим преимуществом - 2:1. Но следующие пол часа гимназисты полностью владели инициативой и сумели реализовать четыре атаки, выиграв со счетом 5:2.

Холмчане дважды обыграли Аниву. Причем, в матче Холмск-06-07 - Анива-06-07 первые забили рекордное для этого дня количество мячей: тринадцать против двух пропущенных. Автор пяти из них - Даниил Демчук. Во встрече юношей 2004-2005 гг.р. анивчане держались более уверенно. Но также проиграли 1:3.

Результаты первого дня игр "Открытого турнира "Зимняя лига-2017":