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Более 20 сахалинских спортсменов выступили на первенстве и чемпионате ДФО по киокусинкай

Более 20 сахалинских спортсменов выступили на первенстве и чемпионате ДФО по киокусинкай

Соревнования проходили в двух дисциплинах - кумитэ и ката

В Хабаровске состоялось первенство и чемпионат Дальневосточного федерального округа по киокусинкай. Чемпионат также собрал ветеранов этого вида восточных единоборств. Соревнования проходили в двух дисциплинах - кумитэ и ката. В составе сборной Сахалинской области выступили 24 спортсмена.

Наиболее успешным стало выступление  Елизаветы Мищенко. Она стала чемпионкой ДФО в возрастной группе спортсменов 16-17 лет, весовой категории свыше 55 кг. В финальном поединке она одолела спортсменку из Магадана и положила в копилку своих наград медаль высшей пробы. Напомним, островная каратистка занимается под руководством тренера Бориса Со. Еще один воспитанник сенсея Бориса Со на первенстве ДФО среди спортсменов 12-13 лет (в/к до 55 кг) занял 4 место. Драматичное по накалу страстей стало выступление сахалинца Никиты Шимко. В категории мужчин до 80 кг. он без особых проблем дошел до полуфинала, однако схватке с хабаровчанином уже на первой минуте получил травму бедра. Собрав всю волю в кулак, Никита продолжил поединок и выиграл бой. В дальнейшей борьбе за чемпионский титул, по объективным причинам, Никите пришлось отказаться. Помимо серебряной медали, за проявленную стойкость духа, Никита Шимко был удостоен награды в номинации «За волю к победе». Тренером Никиты Шимко является Сергей Ден.

Достойно выступили представители холмского отделения киокусинкай. В ката среди мальчиков 12-13 четвертым стал Тимофей Байкин. Он занимается под руководством  Вячеслава Василишина. В шаге от призового места остановилась Елена Титова.  Она также заняла 4 место, но уже в кумитэ (14-15 лет, свыше 55 кг). Подготовку спортсменки ведет тренер Юрий Титов.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:24 0
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