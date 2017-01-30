Участники «Лыжни России» смогут выиграть авиабилет на перелет из Южно-Сахалинска в Токио

С сегодняшнего дня стартует начало регистрации на участие в самом ожидаемом зимнем спортивном событии февраля – 35-й юбилейной Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». Старт назначен на 11 февраля в селе Троицкое, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

Для того чтобы зарегистрировать ся и получить стартовый номер необходимо принести с собой документ подтверждающий личность, а также медицинскую справку с допуском к участию в «Лыжне России». Без медицинского осмотра участник не будет допущен к старту.

Зарегистрировать ся на участие в самой масштабной лыжной гонке можно с 6 по 10 февраля в двух учреждениях:

в детско-юношеской спортивной школе с.Троицкое Анивского района, по адресу: улица Центральная, 39. Приемная комиссия по допуске работает с 10.00 до 17.00 часов ежедневно. Заявку можно отправить на электронный адрес: troitsk_sportsco ol@mail.ru. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 28-25-02.

ol@mail.ru. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 28-25-02. в спортивной школе зимних видов спорта в областном центре, по адресу: улица Горького, 7/1. Здесь подать заявку можно с 9.00 до 16.00 часов. Дополнительная информация по телефону: 73-45-74.

Принять участие в массовом старте на лыжах могут все желающие. Каждый сахалинец сможет выбрать для себя наиболее подходящую дистанцию. Дети побегут 200 м, юноши, мужчины, девушки и женщины — 2, 5 и 10 км.

Для участников юбилейной «Лыжни России» организаторы мероприятия приготовили сюрприз – розыгрыш призов от компаний партнеров – три сертификата на страхование жизни и здоровья на один год от компании «ХОСКА», а также авиабилеты по маршруту: Южно-Сахалинск - Токио (Япония) – Южно-Сахалинск с открытой датой от компании «Би-томо».