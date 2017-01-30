Спортсмен из Южно-Сахалинска выступит на Олимпийском зимнем фестивале
Соревнования пройдут в Турции с 11 по 18 февраля
С 11 по 18 февраля в Эрзуруме (Турция) пройдет XIII Европейский юношеский Олимпийский зимний фестиваль. Накануне был утвержден окончательный состав олимпийской команды России. В шорт-лист вошли 76 спортсменов. Об этом сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Восемь из них будут представлять горнолыжный спорт. В их числе воспитанник СОШ по горнолыжному спорту и сноуборду г. Южно-Сахалинска Леонид Трясов.
10:20. По уточненным данным, также на соревнованиях выступит сахалинец Владислав Осипов.
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