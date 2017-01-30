Шесть сахалинских лыжников получили право выступить в финале Кубка России

С 24 февраля по 1 марта в Сыктывкаре (Республика Коми) пройдет финал Кубка России 2016 - 2017 года по лыжным гонкам. Федерация лыжных гонок России на своем официальном сайте разместила список спортсменов, имеющих право выступить на этих соревнованиях.

Как сообщает пресс-центр регионального министерства спорта и молодежной политики, в шорт-лист вошли шесть представителей Сахалинской области - мастера спорта Виктория и Владимир Каркины, Андрей Власов, Иван Гуляев, Яков Леманов, а также кандидат в мастера спорта Дарья Шацких. Это право они завоевали по итогам выступлений в текущем зимнем сезоне.

Отметим, что Сахалин превзошел остальные регионы Дальневосточного федерального округа по количеству лыжников, имеющих право выступить в финале Кубка страны. Так, у Республики Саха (Якутия) и Хабаровского края в списки вошли по четыре лыжника, у Магаданской области – два, Камчатки – один.