Сахалинские лыжники завоевали серебро первенства ДФО

В Южно-Сахалинске на базе СШОР зимних видов спорта завершились соревнования в рамках первенства Дальневосточного федерального округа по лыжным гонкам. Данные старты являлись отборочным туром на финал Спартакиады учащихся России-2017 г. В соревнованиях приняли участие юноши и девушки 1999-2000 г.р. из Республики Саха (Якутии), Хабаровского, Камчатского и Приморского краев, Магаданской, Амурской и Сахалинской областей.

В минувшую субботу лыжники выявили сильнейших в гонке классическим ходом. Девушки вышли на дистанцию 10 км. В свою очередь, юноши разыграли комплект наград на отрезке 15 км. Отлично зарекомендовавша я себя спортсменка алмазной Республики Елена Зайцева и в этот раз не оставила шансов своим соперницам. Результат – 32.47,9 секунды принес ей очередную золотую медаль. Около 8 секунд победителю уступила Елизавета Шалабода из Приморского края. Призовую тройку замкнула Анастасия Дубова (Республика Саха (Якутия), 32.57,1сек). Островитянка Надежда Сенникова заняла 5 место.

В гонке у юношей не было равных магаданцу Андрею Векличу. Он финишировал с результатом – 43.01,55сек. Серебряную медаль в копилку своих наград положил лыжник из Приморья Артем Васильев. Он проиграл победителю 46,45 секунды. Третье место завоевал представитель якутской школы лыжных гонок Роман Дерябов (44.00,13сек). Сахалинец Рустам Даниленко остановился в шаге от призов, заняв 4 место.

В заключительный день соревнований состоялась эстафетная командная гонка. Девушки вышли на дистанцию 4х3 км. Первые две участницы шли классическим ходом. Заключительные две трассы спортсменки преодолевали свободным стилем. В очередной раз хорошей подготовкой болельщиков порадовали представительниц ы Республики Саха (Якутии). Свой вклад в медали высшей пробы внесли Елена Зайцева, Евгения Сергеева, Зоя Зайцева и Анастасия Дубова. Результат эстафетной гонки команды из Якутии – 41.07,9сек. Серебро в копилку своих наград положили лыжницы Хабаровского края в составе Виктории Лукашевой, Ксении Васькиной, Алины Ведерниковой и Анны Большаковой (командный результат – 42.34,2сек). Из-за досадной ошибки при передаче эстафеты, сборная Сахалинской области заняла третье место. Бронзовые медали завоевали Анастасия Авдеева, Вероника Щелчкова, Наталья Заднепрянная и Надежда Сенникова (командный результат – 43.13,1сек).

Юноши вышли на дистанцию эстафеты 4х5 км. На первом же отрезке лидерство захватил спортсмен из Якутии Роман Дерябов. Он первым и передал эстафету своему соратнику по команде. Вторым на очередной этап ушел лыжник из Хабаровского края. Островной спортсмен Сергей Губушкин на своем отрезке был третьим. Сахалинец Даниил Грачев удержал третью позицию в эстафетной гонке. Ситуацию нашим спортсменам удалось переломить на третьем этапе. Виктор Носов обошел своего ближайшего соперника, а затем Рустам Даниленко упрочил позиции команды, завершив гонку на втором месте. Бронзовые награды достались хабаровчанам.

По итогам четырех дней состязаний первое общекомандное место завоевала сборная Республики Саха (Якутии). Серебряные медали командного зачета завоевали представители Сахалинской области. Третью ступень пьедестала почета заняла команда Хабаровского края. По итогам этих стартов будет сформирована сборная Дальневосточного федерального округа для участия в финале Спартакиады учащихся России 2017 года, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.