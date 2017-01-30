Сахалинская самбистка заняла восьмое место первенства России

В Перми завершилось первенство России по самбо среди юношей и девушек 1999 – 2000 г.р. Участниками состязаний стали свыше 600 спортсменов из 65 регионов страны, сообщают пресс-центр СРОО «Федерация дзюдо и самбо».

- В этом возрасте спортсмены подошли к тому, чтобы показать серьёзные результаты. Лучшие попадут в сборную команду России начнут двигаться по первым международным стартам – первенство мира, Европы. А еще - это подведение черты, итогов, того, чего добились самбисты на тренировках, - сказал вице-президент федерации самбо России Вячеслав Зубков.

Дальневосточный федеральный округ на этих состязаниях представляла воспитанница ГБУ «СШ самбо и дзюдо» Софья Мирошниченко. Подопечная тренеров Валентина Кардаш и Рамазана Саадуева выступала в весовой категории до 70 кг.

Эта категория была одной из самых многочисленных. В ней было заявлено 13 самбисток, среди которых было пять кандидатов в мастера спорта.

В первой схватке Софья Мирошниченко одолела Татьяну Чернину из Волгоградской области. Сахалинская самбистка уверенно контролировала ход поединка и сумела провести эффектный бросок, оцененный судьями в четыре балла.

Во втором раунде соперником островитянки была Елена Зайкина из Брянска, являющаяся победительницей первенства мира 2016 года среди девушек. В упорной схватке сказался опыт Елены Зайкиной, которая в дальнейшем завоевала золотую медаль. А сахалинская спортсменка, дойдя до третьего круга, заняла восьмое место.

- Мне кажется, я могла выступить лучше, поэтому результатом недовольна. Когда боролась с Еленой Зайкиной, видела, что она волнуется также как и я. С ней вполне можно бороться и побеждать, - прокомментировал а итоги своего выступления Софья Мирошниченко.