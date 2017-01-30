новости
новости
Регистрация
Сахалинец занял второе место на Всероссийском турнире по вольной борьбе в Санкт-Петербурге

Сахалинец занял второе место на Всероссийском турнире по вольной борьбе в Санкт-Петербурге

Андрей Тефанов выступал в весовой категории до 86 кг

В Санкт-Петербурге прошел Всероссийский турнир по вольной борьбе памяти заслуженного мастера спорта СССР Виктора Новожилова (серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы). Участниками состязаний стали сильнейшие борцы со всех уголков России, имеющие квалификацию не ниже кандидата в мастера спорта.

- В весовой категории до 86 кг выступал мастер спорта Андрей Тефанов. Он - воспитанник отделения вольной борьбы СДЮСШОР по греко-римской борьбе г. Южно-Сахалинска. Сейчас Андрей является студентом Национального государственного университета физкультуры и спорта имени П. Ф. Лесгафта г. Санкт-Петербурга, - рассказал тренер спортсмена Александр Ваулин.

На предварительном этапе островной борец одержал три уверенные победы и пробился в финал. В решающей схватке его соперником был член сборной команды России Макашарип Ибрагимов. В равном поединке чуть сильнее оказался Ибрагимов, ставший в итоге победителем турнира. А Андрей Тефанов завоевал серебряную награду.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 08:36 +2
Другие статьи по темам
Место
Санкт-Петербург
Прочее
вольная борьба
Популярное на ASTV
Поезд и бензовоз столкнулись на Сахалине
Поезд и бензовоз столкнулись на Сахалине
Мужчина погиб при взрыве в Первой Пади
Мужчина погиб при взрыве в Первой Пади
Сахалинца задержали в Шереметьево за сообщение о заминированном ноутбуке
Сахалинца задержали в Шереметьево за сообщение о заминированном ноутбуке
На Сахалине потеплеет
На Сахалине потеплеет

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
багз-банни Online
Написано сегодня, в 09:50
Молодец!
Ответить
+1
Кирилл Кобяков
Написано сегодня, в 10:00
Молодец!
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Спортсмен из Южно-Сахалинска выступит на Олимпийском зимнем фестивале
Спортсмен из Южно-Сахалинска выступит на Олимпийском зимнем фестивале
Поезд и бензовоз столкнулись на Сахалине
Поезд и бензовоз столкнулись на Сахалине
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru