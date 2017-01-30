Сахалинец занял второе место на Всероссийском турнире по вольной борьбе в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге прошел Всероссийский турнир по вольной борьбе памяти заслуженного мастера спорта СССР Виктора Новожилова (серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы). Участниками состязаний стали сильнейшие борцы со всех уголков России, имеющие квалификацию не ниже кандидата в мастера спорта.

- В весовой категории до 86 кг выступал мастер спорта Андрей Тефанов. Он - воспитанник отделения вольной борьбы СДЮСШОР по греко-римской борьбе г. Южно-Сахалинска. Сейчас Андрей является студентом Национального государственного университета физкультуры и спорта имени П. Ф. Лесгафта г. Санкт-Петербурга, - рассказал тренер спортсмена Александр Ваулин.

На предварительном этапе островной борец одержал три уверенные победы и пробился в финал. В решающей схватке его соперником был член сборной команды России Макашарип Ибрагимов. В равном поединке чуть сильнее оказался Ибрагимов, ставший в итоге победителем турнира. А Андрей Тефанов завоевал серебряную награду.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.