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Сахалинец в составе сборной страны выиграл золото Универсиады-2017

Сахалинец в составе сборной страны выиграл золото Универсиады-2017

Александр Баженов вместе со спортсменами из других регионов выступили в дисциплине прыжки на лыжах с трамплина

Российские «летающие лыжники» завоевали золото в командных соревнованиях, которые прошли в воскресенье, 5 февраля, в рамках программы зимней Универсиады-2017, которая проводится в Алматы (Казахстан).

Команда России, в составе которой сахалинец Александр Баженов и представители других регионов Роман Трофимов и Михаил Максимочкин, набрали 789.9 баллов.

Несмотря на морозную погоду, трибуны комплекса «Сункар» были забиты до отказа. Интрига состязаний сохранялась до последнего прыжка, поскольку большинство участников с легкостью преодолевали расстояния более 100 метров. С первой попытки российские «летающие лыжники» уверенно заняли лидирующую позицию. Их повторные прыжки оказались еще более убедительными, что привело национальную сборную на высшую ступень пьедестала.

Серебряными призёрами Универсиады стали прыгуны из Словении, уступившие россиянам 6.1 балла. Замкнули тройку призёров поляки, отставшие от победителей на 28.1 балла, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:53 +4
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Комментарии
Nektos
Написано сегодня, в 12:36
Молодчина!!! Мои поздравления!!!
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Annamaliya
Написано сегодня, в 12:45
Юхххххууу!!!! Молодцы!!!
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