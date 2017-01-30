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Оборудование для подготовки лыжных трасс появилось в Новоалександровске

Оборудование для подготовки лыжных трасс появилось в Новоалександровске

Новый снегоход облегчил тренировки местным школьникам - раньше лыжню приходилось прокладывать самостоятельно

После каждой метели неделя уходила в школе №32 Южно-Сахалинска на прокладку трассы. Учителя вместе со школьниками долгое время самостоятельно утрамбовывали снег и чертили лыжню. Сегодня с помощью нового оборудования проложить полукилометровый отрезок удается всего за пару минут. В школе Новоалександровска снегоход появился в рамках проекта "Лыжи в школу".

«Мы находимся на периферии Южно-Сахалинска. Очень сложно детям добираться до стадиона «Спартак», чтобы покататься на хорошей лыжне. Теперь мы можем в любое время сделать лыжню и кататься хоть классическим, хоть коньковым ходом»,- рассказывает Светлана Бетнарская директор средней школы №32.

Сегодня в 32-ой школе лыжной подготовке отведена большая часть занятий по физкультуре. Для учеников приобрели более 100 комплектов оборудования. Кроме этого, здесь ждут и взрослых любителей здорового образа жизни. По запросу, с помощью снегохода можно будет проложить лыжню и в других популярных местах отдыха сахалинцев.

 «У нас есть ребята, которые занимаются профессионально лыжами, и просто любители. Многие приносят свой инвентарь, что не может не радовать. Школьного оборудования у нас хватает полностью, можем сразу 3 класса одеть и выпустить на лыжи»,- говорит Вадим Гришко, учитель физической культуры средней школы №32.

«Раньше лыжи были не очень хорошие, все поломанные. Сейчас намного лучше и удобнее. Конечно, лучше на свежем воздухе погулять и поработать. На улице лучше работается»,- делятся школьники.

Программа "Лыжи в школу" уже около года работает в регионе. Это совместный проект министерства спорта, министерства природных ресурсов и одного из крупных нефтегазовых операторов. Только в 2016 году на приобретение новых комплектов и оборудования для подготовки трасс было потрачено около 2 миллионов рублей.

Автор: Кристина Арлушина, сегодня, в 17:23 0
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