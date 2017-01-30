Городской турнир по нардам пройдет в Южно-Сахалинске

Традиционный VIII Городской турнир по нардам пройдет в областном центре в следующую субботу, 18 февраля. Мероприятие состоится на базе МБОУ СОШ №16 города Южно-Сахалинска. В течение двух недель будет открыт набор участников. Как показывает практика, любителей древней восточной игры в островной столицы живет немало. Бороться за призовые места и награды каждый раз приходит равное количество как любителей, так и тех, кто не мыслит своей жизни без нард.

В роли организатора турнира в очередной раз выступила Сахалинская молодежная общественная организация "Лидер".

— Последняя игра показала, что нарды в Южно-Сахалинске обретают популярность. На седьмой турнир в декабре 2016 года бороться за победу пришли несколько десятков человек. Звонков и заявок было в два раза больше. Принять смогли только 30 участников, так как не рассчитывали на такое большое количество, а также потому что многие заявлялись на турнир в день его начала. Битва шла на протяжении 11-ти часов с получасовым перерывом на обед. В итоге были отобраны трое сильнейших. Они получили не только очень ценные призы и подарки от спонсоров, но и возможность бороться за право попасть на всероссийский чемпионат по нардам. На этот раз мы тщательно подготовились и готовы принять большее количество участников, — рассказал председатель "Лидера", организатор Сергей И.

Организаторы напоминают, что для участия в турнире не обязательно профессионально играть в нарды. БОльшая часть игроков всегда состоит из любителей. Именно поэтому шанс проявить себя и занять призовое место есть у каждого.

До большой интеллектуальной битвы осталось две недели. Турнир начнется 18 февраля в 10.30. Более подробную информацию, а также условия участия в игре можно узнать по телефону: 41-75-78 (Сергей).

Источник: молодежной правительство Сахалинской области