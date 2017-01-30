«Элвари Сахалин» сразится с волейбольной командой «Владимир»

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С 6 по 9 февраля в Одинцово пройдет шестой тур чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги «Б». Помимо местного «Подмосковья» участниками тура будут «Элвари Сахалин» (Южно-Сахалинск), «Автомобилист» (Санкт-Петербург) и ВК «Владимир».

Расписание игр (время московское):

6 февраля

16:00. «Элвари Сахалин» - «Владимир».

18:30. «Подмосковье» - «Автомобилист».

7 февраля

16:00. «Элвари Сахалин» - «Автомобилист».

18:30. «Подмосковье» - «Владимир».

8 февраля

16:00. «Владимир» - «Элвари Сахалин».

18:30. «Автомобилист» - «Подмосковье».

9 февраля

12:00. «Автомобилист» - «Элвари Сахалин».

14:30. «Владимир» - «Подмосковье».

Как сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области, на сегодняшний день «Элвари» Сахалин» занимает пятое место. От третьей строчки турнирной таблицы, дающей право сыграть в финале лиги «Б», островитян отделяет пропасть в десять очков. Для того, чтобы ее преодолеть, нужно побеждать в каждом матче, начиная с сегодняшнего.