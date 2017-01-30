Более 250 юных каратистов выйдут на ковер сахалинских областных соревнований

Победители отправятся на первенство Дальнего Востока и летнюю Спартакиаду учащихся

11 февраля года на базе спорткомплекса СДЮСШОР ВВЕ состоятся региональные соревнования по каратэ, посвященные Дню защитника Отечества. В соревнованиях примут участие более 250 спортсменов из Невельского, Поронайского и Холмского районов, Южно-Курильска и Южно-Сахалинска. Начало в 9:00.

- Предстоящие соревнования станут заключительным этапом в подготовке сборной команды Сахалинской области к первенству Дальневосточного федерального округа и второму этапу VIII летней Спартакиады учащихся России по каратэ, - пояснил директор СДЮСШОР ВВЕ Леонид Ким. - Ребята упорно тренировались и данные соревнования помогут нам проверить готовность наших спортсменов, внести необходимые коррективы.

По традиции, на мероприятие в качестве почетных гостей, приглашены ветераны Великой Отечественной войны и трудового фронта.

Церемония открытия соревнований состоится в спортивном зале СДЮСШОР ВВЕ по адресу в Южно-Сахалинске: ул. Ленина 254В. Начало торжественного мероприятия в 13:00.