«Сахалин» обыграл «Динамо-Казань» в трех сетах

4 февраля были сыграны матчи 16 тура чемпионата женской волейбольной Суперлиги. «Сахалин» на своей площадке праздновал победу над «Динамо-Казань» в трех сетах. На все про все у островитянок ушло меньше часа (25:7, 25:12, 25:20).

Вместо своих звезд «Динамо-Казань» привезло волейболисток, которые пока далеки от основного состава. «Сахалин» воспользовался таким подарком и значительно увеличил свои шансы зацепиться за путевку в плей-офф.

Все стало ясно уже в первом сете, который островитянки выиграли практически без проблем – 25:7. Как признали гостьи, «сложные подачи Акуловой и Ефимовой практически лишили «Динамо» нападения».

Точнее сказать, они сами лишили себя нападения, оставив в Татарстане основной состав и надежды на благоприятный исход поединка.

В последующих партиях разница в счете была менее гигантской, но на исход игры это уже никак не влияло. Его победителя можно было предсказать уже на разминке. «Сахалин» продолжает погоню за «Протоном» и «Ленинградкой».

- Игрой остался недоволен. Хотя понимаю, что в таких встречах игрокам труднее всего настроиться. Есть претензии по третьей партии, надо смотреть видео, разбираться. Хотя тут и без разборов видно, что расслабились. Почувствовали, что соперник послабее, и расслабились. Так делать нельзя. Надо бороться до конца, потому что соперники посильнее нам такого бы не простили, - сказал главный тренер «Сахалина» Константин Приходько в интервью пресс-службе островного клуба.

- Первый состав играет в еврокубках, поэтому на Сахалин прилетели мы, девочки 1999 и 2000 гг. рождения. Зал здесь небольшой, но компактный. Зрители сидят близко. Для молодежи играть в таких условиях - стресс. В молодежном первенстве они в таких условиях практически никогда не играют. С технической точки зрения - много брака. Понятно, что класс команд разный, но подавать и доводить атаки до логического завершения все-таки надо, - добавил наставник «Динамо-Казань» Николай Сорогин.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области