Волейболистки «Сахалина» принимают «Динамо-Казань»

Сегодня, 4 февраля состоятся матчи 16 тура чемпионата женской волейбольной Суперлиги. «Сахалин» принимает «Динамо-Казань». Начало игры, которая пройдет в ГБУ СО «ВЦ «Сахалин», в 17:00.

Как сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области, соперник островитянок – один из самых титулованных клубов страны 2010-х годов. История «Динамо» ведется с 2002 года, когда была создана команда «Казаночка». В первый же сезон существования «Казаночка» заняла второе место в первой лиге и завоевала путевку в высшую лигу «Б». На следующий сезон команда побеждает в лиге «Б» и переходит в высшую лигу «А». Победное шествие продолжилось в сезоне 2004 – 2005 года. На этот раз – первое место в лигу «А» и переход в Суперлигу. В главном эшелоне отечественного волейбола представители Татарстана выступают с сезона 2005 – 2006 года.

Достижения команды:

Чемпион России – 2011, 2012, 2013, 2014,2015.

Обладатель Кубка России – 2010, 2012.

Финалист Кубка России – 2011, 2013, 2015.

Победитель клубного чемпионата мира – 2014.

Победитель Лиги чемпионов ЕКВ – 2014.

Бронзовый призер Лиги чемпионов ЕКВ – 2012.

В сезоне 2015 – 2016 года «Динамо-Казань» осталось без медалей как в чемпионате России, так и в Лиге чемпионов. За этим последовала глобальная перетряска состава. Три волейболистки, определявшие игру команды, завершили карьеру (Екатерина Гамова, Мария Бородакова и итальянка Антонелла Дель Коре). Покинули Казань А. Матиенко, Е. Гендель, И. Малькова, В. Кузякина, И. Малькова и О. Николаева.

Пополнили состав две бывшие волейболистки краснодарского «Динамо» связующая Ирина Филиштинская и центральная Марина Марюхнич, а также Ирина Заряжко из «Уралочки-НТМК», вернувшиеся соответственно из «Заречья-Одинцово» Ирина Воронкова, казахстанского «Алтая» Ольга Бирюкова, перешедшая из швейцарского «Волеро» Юлия Подскальная.

На сегодняшний день «Динамо-Казань» занимает второе место. В 15 матчах команда одержала 12 побед (одна на тай-брейке). В случае неудачной игры лидера турнира («Динамо» из Москвы), казанские волейболистки могут возглавить турнирную таблицу. Но входит ли это в планы «Сахалина»?

Добавим, что история соперничества «Сахалина» и «Динамо-Казань» официальных турнирах насчитывает два матча. В 2013 году на предварительном этапе Кубка России в Тюмени сильнее оказалось «Динамо-Казань», добившееся победы в трех партиях. В первом круге нынешнего турнира волейболистки из Татарстана также победили в трех сетах.