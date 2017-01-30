новости
новости
Регистрация
Продолжается прием заявок для участия в соревнованиях «Сахалинский лед»

Продолжается прием заявок для участия в соревнованиях «Сахалинский лед»

Состязания состоятся на Найбе 24 февраля

Заместитель председателя правительства региона Игорь Быстров провел выездное совещание по вопросам подготовки к соревнованиям по подледному лову «Сахалинский лед – 2017». Состязания состоятся на реке Найбе возле села Стародубское 24 февраля. 

Речь шла об обеспечении безопасности на льду, организации стоянки автотранспорта, размещении торговых точек, сцены.  

- Мы приняли решение создать одинаковые условия лова для всех, кто приедет на «Сахалинский лед». Для этого даже будет проведено измерение глубин, чтобы не получалось, что кому-то досталось ловить в более выгодных условиях на фарватере, а кому-то на мелководье, - рассказал первый вице-мэр Долинского района Вадим Турбало.  

Существенно увеличится количество мест для автотранспорта. Сейчас мэрия расчистила площадь, где помещается 3 тысячи автомобилей. Ближе к началу состязаний появится дополнительная парковка еще на 2 тысячи машин. В прошлом году на «Сахалинском льду» смогли поместиться только 1,5 тысячи.

 - Планируется так же расширить места въезда, развести потоки заезжающих и выезжающих авто, установить указатели движения и расставить по стоянке парковщиков, - добавил Вадим Турбало.

В этом году для информирования и развлечения участников и зрителей задействуют более мощную звуковую аппаратуру.  Прежнее оборудование не обеспечивало хорошую слышимость по всей площади проведения соревнования.

Заместитель председателя правительства Сахалинской области Игорь Быстров призвал организаторов активнее подключиться к приему заявок и регистрации участников будущих состязаний.

Как сообщил представитель компании-организатора Александр Кучинский, зарегистрироваться участникам можно, позвонив по номеру: 8 (4242) 301-004. Заявки принимаются до 20 февраля.

- В скором времени правила состязаний будут изложены в Интернете. Они практически не изменились. Количество команд не ограничено, в каждой из них по 4 человека. «Сахалинский лед-2017» делится на два этапа – командный зачет и рыбацкий биатлон. Командам дается час на лов наваги, ее размер – от 19 см. Чем больше вес улова у отдельно взятого рыбака, тем выше шанс пройти в рыбацкий биатлон. Как и год назад, появится отдельная площадка для рыбаков с ограниченными возможностями, - сказал Александр Кучинский. 

Как рассказал заместитель председателя Правительства Сахалинской области Игорь Быстров, гостями праздника станут и приглашенные делегации из большинства приморских регионов России.

Напомним, что в Южно-Сахалинске  с 21 по 24 февраля состоится межрегиональный семинар-практикум по реализации проекта «Доступная рыба», а также инициативы по вылову биоресурсов в шестимильной зоне и их прямой реализации.    В рамках семинара по изучению сахалинских нововведений на остров прибудут профильные специалисты в области рыбодобычи и организации торговли, территориальных управлений Росрыболовства, а также научных сообществ из Мурманской, Архангельской, Магаданской, Амурской, Еврейской Автономной областей; Камчатского, Хабаровского и Приморского краев; Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

Источник: пресс-служба правительства Сахалинской области

Галерея
Продолжается приме заявок для участия в «Сахалинском льде», Фото: 1
Продолжается приме заявок для участия в «Сахалинском льде», Фото: 2
Продолжается приме заявок для участия в «Сахалинском льде», Фото: 3
Продолжается приме заявок для участия в «Сахалинском льде»
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:22 +2
Другие статьи по темам
Прочее
Сахалинский лед
Популярное на ASTV
Вооруженный преступник ограбил ювелирный магазин в Корсакове
Вооруженный преступник ограбил ювелирный магазин в Корсакове
Сахалинец стал фигурантом уголовного дела за видео голой бывшей жены в WhatsApp
Сахалинец стал фигурантом уголовного дела за видео голой бывшей жены в WhatsApp
Пешеходу стало плохо посреди дороги в Южно-Сахалинске
Пешеходу стало плохо посреди дороги в Южно-Сахалинске
Онлайн магазин наркотиков безнаказанно действует на Сахалине
Онлайн магазин наркотиков безнаказанно действует на Сахалине

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Универсал врезался в дорожное ограждение в Южно-Сахалинске
Универсал врезался в дорожное ограждение в Южно-Сахалинске
Активная фаза специализированного промысла наваги завершается на Сахалине
Активная фаза специализированного промысла наваги завершается на Сахалине
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru