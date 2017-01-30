Продолжается прием заявок для участия в соревнованиях «Сахалинский лед»

Заместитель председателя правительства региона Игорь Быстров провел выездное совещание по вопросам подготовки к соревнованиям по подледному лову «Сахалинский лед – 2017». Состязания состоятся на реке Найбе возле села Стародубское 24 февраля.

Речь шла об обеспечении безопасности на льду, организации стоянки автотранспорта, размещении торговых точек, сцены.

- Мы приняли решение создать одинаковые условия лова для всех, кто приедет на «Сахалинский лед». Для этого даже будет проведено измерение глубин, чтобы не получалось, что кому-то досталось ловить в более выгодных условиях на фарватере, а кому-то на мелководье, - рассказал первый вице-мэр Долинского района Вадим Турбало.

Существенно увеличится количество мест для автотранспорта. Сейчас мэрия расчистила площадь, где помещается 3 тысячи автомобилей. Ближе к началу состязаний появится дополнительная парковка еще на 2 тысячи машин. В прошлом году на «Сахалинском льду» смогли поместиться только 1,5 тысячи.

- Планируется так же расширить места въезда, развести потоки заезжающих и выезжающих авто, установить указатели движения и расставить по стоянке парковщиков, - добавил Вадим Турбало.

В этом году для информирования и развлечения участников и зрителей задействуют более мощную звуковую аппаратуру. Прежнее оборудование не обеспечивало хорошую слышимость по всей площади проведения соревнования.

Заместитель председателя правительства Сахалинской области Игорь Быстров призвал организаторов активнее подключиться к приему заявок и регистрации участников будущих состязаний.

Как сообщил представитель компании-организатора Александр Кучинский, зарегистрироваться участникам можно, позвонив по номеру: 8 (4242) 301-004. Заявки принимаются до 20 февраля.

- В скором времени правила состязаний будут изложены в Интернете. Они практически не изменились. Количество команд не ограничено, в каждой из них по 4 человека. «Сахалинский лед-2017» делится на два этапа – командный зачет и рыбацкий биатлон. Командам дается час на лов наваги, ее размер – от 19 см. Чем больше вес улова у отдельно взятого рыбака, тем выше шанс пройти в рыбацкий биатлон. Как и год назад, появится отдельная площадка для рыбаков с ограниченными возможностями, - сказал Александр Кучинский.

Как рассказал заместитель председателя Правительства Сахалинской области Игорь Быстров, гостями праздника станут и приглашенные делегации из большинства приморских регионов России.

Напомним, что в Южно-Сахалинске с 21 по 24 февраля состоится межрегиональный семинар-практикум по реализации проекта «Доступная рыба», а также инициативы по вылову биоресурсов в шестимильной зоне и их прямой реализации. В рамках семинара по изучению сахалинских нововведений на остров прибудут профильные специалисты в области рыбодобычи и организации торговли, территориальных управлений Росрыболовства, а также научных сообществ из Мурманской, Архангельской, Магаданской, Амурской, Еврейской Автономной областей; Камчатского, Хабаровского и Приморского краев; Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: пресс-служба правительства Сахалинской области