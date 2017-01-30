Московские специалисты поделятся опытом медтестирования спортсменов с сахалинскими коллегами

Московские специалисты поделятся опытом медицинского тестирования спортсменов с сахалинскими коллегами. Об этом на встрече с губернатором островного региона Олегом Кожемяко рассказали генеральный директор Федерального государственного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры и спорта" Елена Яшина и руководитель управления по научно-методическому обеспечению спортивной подготовки Олимпийского комитета Александр Грушин.

- Сегодня Сахалин является местом, где должны пройти подготовку сборные команды страны к Олимпийским играм 2018 года. Мы рассматриваем и другие регионы Дальнего Востока, но ваш в приоритете. Часовой пояс, климат Сахалина отлично подходят для адаптации спортсменов, необходимо только подготовить трассы. Мы приехали не только чтобы провести тестирование спортсменов резервной сборной страны по фристайлу, но и осмотреть ваши спортивные объекты, а главное - научить сахалинских медиков самостоятельно проводить процедуры тестирования в области, - рассказала сегодня Елена Яшина.

Как сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области, глава островного края подчеркнул, что визит столичных ученых очень значим для спортивной жизни региона.

- Мы рады видеть на сахалинской земле людей, обладающих огромным опытом в спорте и спортивной медицине. Для нас очень важно, чтобы у на Сахалине смогли проходить подготовку наши олимпийцы. Для этого нам нужно создать условия максимально приближенные к местам проведения соревнований. Надеемся на ваши объективные рекомендации, которые мы, безусловно, учтем, - сказал Олег Кожемяко.

Тестирование спортсменов московские специалисты проводят на базе физкультурного диспансера. Ученые пробудут на Сахалине до 4 февраля. Затем отправятся в Южную Корею для продолжения исследований.

Для справки:

Елена Романовна Яшина - генеральный директор ФГБУ ФНЦ ВНИИФК. Доктор медицинских наук, мастер спорта СССР по фигурному катанию на коньках. Специалист в области спортивной медицины, лечебной физической культуры и организации здравоохранения. Автор ряда монографий, книг, пособий и методических рекомендаций, имеет около 100 печатных работ, 10 патентов на изобретения, более 10 свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ и базы данных. Руководитель комплексных научных групп сборных России по пулевой и стендовой стрельбе, член исполкома Стрелкового Союза России, научный руководитель НИР, выполняемых по заказу ОСОО «Олимпийский комитет России». Награждена Памятной медалью «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи».

Александр Алексеевич Грушин - советский и российский тренер, заслуженный тренер СССР и России. Возглавлял женскую сборную команду России (СССР) с 1984 по 1998 годы, мужскую сборную команду России — с 1999 по 2002 годы. С 2003 по 2010 годы — ведущий специалист по спортивной подготовке сборных команд России в ФГБУ ЦСП Минспорта РФ. Кандидат педагогических наук, профессор Кафедры теории и методики лыжного спорта РГУФКСиТ. С 2010 года и по настоящее время, А. А. Грушин работает в Олимпийском комитете России руководителем управления по научно-методическому обеспечению спортивной подготовки. За время практической (тренерской) деятельности им было подготовлено 15 Олимпийских чемпионов и 24 чемпиона мира.