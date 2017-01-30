Тестирование спортсменов Олимпийской сборной России началось на Сахалине

Сегодня, 3 февраля, Сахалинский областной врачебно-физкультурный диспансер, впрочем, как и всегда, тестирует спортсменов. Только в этот раз им предстояло увидеть в действии спортсменов сборной страны. Исследование проводят научные сотрудники федерального научного центра физической культуры. После проведенных исследования, они смогут понять, за сколько спортсменам необходимо приехать на Сахалин, чтобы пройти акклиматизацию перед Олимпиадой в Пхёнчхане, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

"Наш институт более 80 лет занимается наукой о спорте. Эти тесты не стали исключением. Они выполняются на деньги Олимпийского комитета в преддверие проведения Олимпийских игр. При перемещении во времени на далекие расстояния меняется работоспособность спортсмена. Причем, на запад и восток состояния у человека меняется по-разному. Самое главное, конечно, разница во времени. Нам важно понять, за какое время должны быть заезды спортсменов перед Олимпийскими играми, и какие средства - физиотерапевтические, фармакологические могут скорректировать состояние, чтобы достичь максимального результата на стартах", - замечает генеральный директор научного центра физической культуры Елена Яшина.

Тестирование спортсменов начинается в 6:00. Не вставая с постели у них измеряют пульс и давление, затем берут анализ крови. После этого они едут во врачебно-физкультурный диспансер. Здесь сахалинские медики делают кардиограмму каждому участнику. Затем по одному, спортсмену садятся на велоэргометр. В течение 10 минут они крутят тренажер под разными нагрузками. С каждым утяжелением у испытуемого берут кровь.

"Сейчас собираются данные, которые будут проанализированы и выльются в определенные методические рекомендации, причем для всех видов спорта. Сегодня Сахалин является главным местом, где должны пройти подготовку сборные команды страны. У нас есть на рассмотрение и другие регионы Дальнего Востока, но Южно-Сахалинск в приоритете. Сейчас руководству области необходимо завершить строительство всех начатых спортивных объектов, подготовить трассы, - добавляет заслуженный тренер России, представитель Олимпийского комитета Александр Грушин. - Хотелось бы отметить специалистов диспансера. Они откликнулись на нашу просьбу, помогают нам. Кардиолог следит за состоянием спортсменов. Приходят даже раньше рабочего времени".

Тимур Рахматулин входит в состав молодежной сборной России. Сегодня он в качестве испытуемого. После непростого тестирования спортсмены идут на склоны СТК "Горный воздух" и покоряют вершины горы "Армейки". Сейчас спортсмены готовятся к этапу Кубка Мира, который стартует в Корее через неделю.

"Тест очень сложный. В первый день было легче всего, потом все тяжелее и сложнее. У нас еще один тест состоится, 6 февраля, он, наверное, будет самым сложным", - поделился спортсмен.

Планируется, что в последующем тестирование спортсменов сборной страны будет проходит на Сахалине под присмотром местных медиков. Возможно для этого будет проведено их дополнительное обучение.